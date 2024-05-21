中國「南寧吸金」血淚未了！ 他們血本無歸還被告求償判刑

刑事局南打中心偵破「廣西南寧吸金案」起獲教戰手則、存摺等多項證物。（資料照）

2024/05/21 07:18

〔記者蔡清華／高雄報導〕10年前猖獗一時的中國「南寧吸金」，以老鼠會方式吸金超過1億元，台灣被害人將近3百人，集團上線「老總」陸續被判刑，但後期加入其中的被害人也成被告，不但拿不回當時投入的本金，還被依違反多層次傳銷管理法遭判刑，並面臨下線群起求償。

檢警調查，當年中國廣西省南寧市是進入東協市場的重要窗口，各國客商雲集發展快速，有心人士設計沒有任何商品、服務的「資本運作」制度，以所謂「商會商務」實則類似「老鼠會」模式，從台灣招攬民眾至南寧市參訪公共建設，並「開班授課」洗腦。

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投資者以人民幣6萬9800元（約台幣33萬元）取得一球級別，隔月可領回人民幣1萬9000元（約台幣8萬元）的退佣，讓投資者初嚐甜頭，產生不致於血本無歸印象，積極鼓吹他人加入，拉攏下線越多，即可晉升「主任、經理、老總」等，從中取得更好的利益分配，宣稱最終可獲利6百萬（約新台幣3千萬元），讓後續投資者趨之若鶩。

集團上線「老總」陸續被起訴判刑後，當年晉升中階「主任、經理」等成員，即是被害人，也是下線的被告，高雄市黃姓婦人，當年被上線吸收繳了人民幣6萬9800元，也遊說其兒子江男、蔡姓、及張姓友人加入，案發後被友人、及兒子的7名下線提告，及求償。

橋頭地院審理後，以共同犯多層次傳銷管理法第29條第1項之非法多層次傳銷罪，處黃女有期徒刑6月，未扣案之犯罪所得人民幣8132元沒收，可上訴，民事求償部份審理中。

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