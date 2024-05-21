為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中國「南寧吸金」血淚未了！ 他們血本無歸還被告求償判刑

刑事局南打中心偵破「廣西南寧吸金案」起獲教戰手則、存摺等多項證物。（資料照）

刑事局南打中心偵破「廣西南寧吸金案」起獲教戰手則、存摺等多項證物。（資料照）

2024/05/21 07:18

〔記者蔡清華／高雄報導〕10年前猖獗一時的中國「南寧吸金」，以老鼠會方式吸金超過1億元，台灣被害人將近3百人，集團上線「老總」陸續被判刑，但後期加入其中的被害人也成被告，不但拿不回當時投入的本金，還被依違反多層次傳銷管理法遭判刑，並面臨下線群起求償。

檢警調查，當年中國廣西省南寧市是進入東協市場的重要窗口，各國客商雲集發展快速，有心人士設計沒有任何商品、服務的「資本運作」制度，以所謂「商會商務」實則類似「老鼠會」模式，從台灣招攬民眾至南寧市參訪公共建設，並「開班授課」洗腦。

投資者以人民幣6萬9800元（約台幣33萬元）取得一球級別，隔月可領回人民幣1萬9000元（約台幣8萬元）的退佣，讓投資者初嚐甜頭，產生不致於血本無歸印象，積極鼓吹他人加入，拉攏下線越多，即可晉升「主任、經理、老總」等，從中取得更好的利益分配，宣稱最終可獲利6百萬（約新台幣3千萬元），讓後續投資者趨之若鶩。

集團上線「老總」陸續被起訴判刑後，當年晉升中階「主任、經理」等成員，即是被害人，也是下線的被告，高雄市黃姓婦人，當年被上線吸收繳了人民幣6萬9800元，也遊說其兒子江男、蔡姓、及張姓友人加入，案發後被友人、及兒子的7名下線提告，及求償。

橋頭地院審理後，以共同犯多層次傳銷管理法第29條第1項之非法多層次傳銷罪，處黃女有期徒刑6月，未扣案之犯罪所得人民幣8132元沒收，可上訴，民事求償部份審理中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
稱投資年報酬「87％」吸金3.6億 冒牌骨科醫師判刑11年
2024/01/09 12:43

稱投資年報酬「87％」吸金3.6億 冒牌骨科醫師判刑11年
誆投資菲律賓房產吸金數千萬 檢調約談「百名地產」負責人陳睿駿
2024/05/17 19:36

誆投資菲律賓房產吸金數千萬 檢調約談「百名地產」負責人陳睿駿

竹田樂活居 善寬大地坪頂級豪墅尊榮
通霄某私幼園園長被控詐騙吸金逾6千萬 50多名家長、友人受騙
2024/04/15 13:05

通霄某私幼園園長被控詐騙吸金逾6千萬 50多名家長、友人受騙
南部10大消費新聞 食品衛生佔前3名
2024/01/27 05:30

南部10大消費新聞 食品衛生佔前3名

永慶房屋廣告 以誠實回應你對家的渴望
貴婦奈奈穿美美打工 逃亡5年收入微薄生活困頓
2024/05/02 09:33

貴婦奈奈穿美美打工 逃亡5年收入微薄生活困頓
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播