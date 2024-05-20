未兩段式左轉被攔查 台中女外送員下跪求情

女外送員行經路口未依規定兩段式左轉。（警方提供）

2024/05/20 10:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女外送員19日騎車行經南區一處路口，因未兩段式左轉被巡邏中員警直擊攔下，她情緒激動急的當街下跪求情，但最後警方仍依規開單告發，過程被民眾拍下上傳社群平台，網友正反兩派意見都有，有人認為警察沒有同理心，也有人認為不違規就不會被罰，引發議論。

據了解，這起外送員下跪事件發生在昨天下午3點多，第三分局健康派出所員警巡邏途中，直擊45歲的林姓女外送員騎車沿美村路二段往五權南路方向行駛，行經美村路二段與美村南路口時，因未依規定兩段式左轉，員警發現後於美村路二段與五權南路口將其攔停。

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惟取締過程中林女情緒激動甚至當街下跪求情，先是詢問員警是哪一所的，接著對著員警說，「你們來三尊我跪三尊」；「小姐你不要這樣啦」、「這樣大家都難看」、「違規有必要這樣嗎」，員警見狀也不斷安撫，但林女仍不願起身，也不願在舉發通知單內簽名。

員警則當場告知違規人法律相關權益，最後依違反道路交通管理處罰條例第48條第2項告發，可處600元以上1800元以下罰鍰；而整個過程也被行經民眾拍下並上傳社群平台，隨即引發不同意見，有網友表示「我是警察就不會開單…每個人都只是為了討生活而已」、「不需要為了該死的原則，去掏空別人一天的血汗錢，真的沒有同理心」。

也有網友說「笑死 不想被罰就不要違規啊」、「看到影片後，只能長嘆一聲...」、「外送員確實很辛苦 但警察整個被情勒 一瞬間不知道該同情誰。」

巡邏中員警發現攔查。（警方提供）

女外送員急得下跪求情。（警方提供）

警方最後仍依規開單告發。（警方提供）

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