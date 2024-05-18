3年36人溺水！ 彰縣7大危險水域曝光

近3年來彰化縣發生36起民眾溺水事件，消防員下水救援。 （消防局提供）

2024/05/18 11:10

〔記者湯世名／彰化報導〕夏日戲水消暑旺季來臨，彰化縣消防局今天（18日）公布貓羅溪、烏溪、濁水溪、八堡圳、伸港什股海域、鹿港彰濱海域，線西肉粽角海域等7大危險水域，呼籲民眾避免前往，以免發生危險。

消防局指出，時序進入夏季，戲水人潮漸增，近3年來全縣共發生36起民眾溺水事件，其中以失足不慎溺水佔多數，沿海地區多有沙洲灘地等地形的水域，民眾喜好前往挖文蛤或岸邊踏浪，因不諳潮汐而造成沙洲受困也不在少數。

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為因應即將到來的水域遊憩旺季及汛期，消防局由各大（分）隊整備各式水上救生裝備器材，全面檢視轄內940處救生圈架及防溺告示牌，補齊救生圈及浮水繩，另針對易生溺水事故地點執行防溺巡邏，在重點水域（如伸港什股海域、鹿港彰濱工業區海域、芳苑海空步道等）於重點時段（7、8月）設立警戒站，於例假日執行機動巡邏，並預先瞭解各級學校暑假前休業式及返校日，於當日放學時段加強機動巡邏，以防杜學生於返校日下課時結伴至危險水域遊玩。

在提升救援能力方面，辦理各項水域救援訓練，並結合海巡、水協等民間救難團體之友軍單位，辦理水域聯合救生演練，加強橫向聯繫及整合救災資源，培養共同救援默契，以提升各項水域安全勤務執行效率。消防局呼籲，戲水場所要慎選，切勿到無人管理或設有禁止戲水告示牌的水域，以免發生危險。

消防員檢視水域救生圈架及防溺告示牌，補齊救生圈及浮水繩。（消防局提供）

彰化縣消防局於夏季期間多點式機動巡邏警戒。（消防局提供）

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