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贈虛擬寶物誘女童自拍影片 男大生認罪繳20萬獲緩刑

張姓男大學生以贈送網路遊戲虛擬寶物，引誘國小女同自拍只穿內衣褲影片給他，張男認罪獲判緩刑，但要支付國庫20萬元。示意圖，非當事人。（資料照）

張姓男大學生以贈送網路遊戲虛擬寶物，引誘國小女同自拍只穿內衣褲影片給他，張男認罪獲判緩刑，但要支付國庫20萬元。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/05/18 11:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓男大學生在網路遊戲「傳說對決」中，被控以贈送虛擬寶物為由，引誘網路認識的國小女童小貞（化名），自拍只穿內衣褲的5分鐘影片傳給他看，小貞被騙一次後，拒絕再傳，反遭張男恐嚇要對外散佈她裸照。基隆地院審理時，張男深表悔悟，也獲小貞的家人原諒，法官考量他還在念書，依犯兒童及少年性剝削防制條例罪判2年徒刑，緩刑5年，但須支付國庫20萬元、100小時義務勞務與3場法治教育課程。

判決指出，20歲張姓男大學生在手機網路遊戲「傳說對決」中，結識年僅11歲、還在念小學的女童小貞；去年5月間，透過自己的社群軟體Instagram（下稱IG）聯繫小貞，以贈送虛擬寶物為由，引誘小貞用手機拍攝僅穿內衣褲的5分鐘擺拍影片給他看：小貞為了想兌換遊戲角色造型，就依照張男要求，自拍只穿內衣褲的5分鐘影片傳給張。

張男取得小貞自拍內衣褲的影片後，要求小貞再自拍其他角度裸身影片給他，但遭到小貞拒絕；張遂恫嚇小貞：「你確定真的不拍？那我外流喔」、「我已經把你朋友都截圖，照我的意思拍，只要你拍我就不外流」嚇得小貞求助母親報警後逮到張男。

張男落網後坦承犯行，被檢方依涉犯兒童及少年性剝削防制條例罪與恐嚇罪起訴。法院審理時，張男坦承犯行，並多次向小貞與其家屬道歉，小貞的家人也未對他提告；法官考量張還在念大學，已深表悔悟，依依犯兒童及少年性剝削防制條例罪判他2年徒刑，緩刑5年，但須支付國庫20萬元、100小時義務勞務與3場法治教育課程。

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