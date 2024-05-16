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鋼鐵公司董座「送」豪宅給女友當婚房 離婚提告要回房產

曾姓鋼鐵董座結婚前後把兩間豪宅登記在妻子名下，兩人離婚後，曾男提告要回房產。（資料照）

曾姓鋼鐵董座結婚前後把兩間豪宅登記在妻子名下，兩人離婚後，曾男提告要回房產。（資料照）

2024/05/16 12:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾姓鋼鐵公司董座與女友談及婚嫁時，把名下兩間豪宅登記在她名下，兩人結婚12年後感情生變，曾男提告索討房產，高雄地院法官認定為「借名登記」，判前妻要把房子歸還給曾男。

判決指出，事業有成的曾姓董座，2009年斥資數千萬購買某建案豪宅，因當時他與家人相處不睦，擔心日後名下財產遭弟弟或父親處分或繼承，於是他把豪宅登記在當時女友的名下，2年後兩人修成正果，這間豪宅也順理成章成為兩人的婚房。

2015年，曾姓董座打算再下手買下兩間豪宅，再打通成為一間房，當時因政府祭出打房政策，如果用曾男名義一次向銀行申請兩戶房貸，貸款成數會大幅減少，於是曾男在銀行建議下，把其中一間登記在太太名下，但頭期款及房貸都由他支付。

2023年1月，曾男和妻子結束12年的婚姻，但因有兩間豪宅在前妻名下，他要求前妻歸還，但前妻不肯，兩人只好鬧上法院；高雄地院審理時，前妻指出，第一間房子是兩人結婚時，曾男為了給她婚姻保障，才把房子登記在她名下，房子是送給她，不是借名登記；至於第二間豪宅則是曾男出軌被她抓到，兩人分居後，曾男住在第二間豪宅，每月把房貸滙給她作為房租，因此第二間算是是租賃，也不是借名登記。

法官綜合相關事證，查出第一間豪宅的頭期款是由曾男支付，後續貸款也是由曾男名下帳戶扣繳，前妻未提出贈與的證據，難以認定是借名登記；至於第二間豪宅，雖然是由前妻的銀行帳戶扣款房貸，但前妻銀行的錢是曾男滙給她，且水電、瓦斯、保險費及管理費也都是曾男付錢繳納，因此曾男是第二間豪宅實際所有權人，判前妻要把兩間豪宅歸還，可上訴。

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