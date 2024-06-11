自由日日Shoot》快艇偷渡 躲過雷達直驅淡水河 恐中國突襲測試 海防拉警報

中國籍男子阮年涉嫌從中國福州，駕快艇直闖台灣淡水渡船頭，被海巡人員逮捕。 （記者吳仁捷翻攝）

2024/06/11 05:30

驗證快艇有能力渡台灣海峽

〔記者吳仁捷／新北報導〕中國籍男子阮年駕小型快艇「鴻津號」從中國福建長驅直入駛入淡水內河航道，途經距河口三點四公里淡水渡船頭附近，若不是因與交通船碰撞，快艇恐再駛過關渡大橋，進入台北中樞衛戌區，除了海防大漏洞檢討外，海巡署將釐清其闖入台灣內河是否有軍事意圖，或是中國新型態侵擾或突襲測試行為。

若駛過關渡大橋 進中樞衛戌區

據了解，三年前曾有中國男子從福建駕船速僅十節的橡皮艇到台中港，驗證類似快艇的確有能力橫渡台灣海峽；據了解，海巡雷達可在距離台灣本島十二浬，對大型船艦啟動攔截，但對於小艇，因截面小，必須近至距本島外海六海里（約十一點一公里）才能偵測到，因此才會出現小艇得以突破海巡雷達偵測的盲點。

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小艇可突破雷達偵測盲點

據了解，偷渡客阮年被逮後，第一時間供稱是要投奔自由，屬於制式偷渡犯說法，但他隨後辯稱，因在微信發布言論，被中國限制出境，才選擇海上偷渡方式來台，營造遭中國迫害形象。

不具名海巡官員透露，「鴻津號」駛入淡水河道後，北部分署第八岸巡隊實際僅「岸上」隨船監控，如果該艇選擇取道上游到大稻埕碼頭上岸，恐直達中樞衛戌區，海巡巡防艇是否及時啟動追趕，並通報相關指管系統攔阻，不無疑問，此亦凸顯海防、國安一大隱憂。

凸顯海巡難掌控淡水河船艇

知情人士直指，從「鴻津號」直闖淡水河道事件，顯示海巡難以精準掌控淡水河內河不明船艇，不排除是中國採取近年慣用的灰色地帶戰術奏效，刻意測試台灣海防能力；而中國從近年出動大量戰機，無視海峽中線滋擾，到近年以海警船襲擾台灣金門、馬祖及澎湖海域，如今直接派快艇侵入北台要道淡水河內河，顯見海防、邊防防務均出現漏洞。

是否改軍方駐防 待評估

據透露，淡水河防務早年由軍方負責，近年交由海巡署執行，但海巡署從近年中船金門翻覆案後，以一個行政院三級機關能量，卻要與傾全軍之力面對中國，進行極不對稱的對話、反認知作戰，且還須負責護漁、人道救援、查緝走私、海洋保育，任務繁重，相關單位應審慎評估，是否適時將淡水河防務，納入台灣軍方灘岸殲敵防衛區，改由軍方駐防，以有效防堵此類事件再次發生。

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