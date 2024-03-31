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婆媳失和 先生買房寵妻仍難挽回婚姻

婆媳失和，先生買房挽回太太心意，最後仍離婚收場。（資料照）

婆媳失和，先生買房挽回太太心意，最後仍離婚收場。（資料照）

2024/03/31 11:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對小夫妻，婚前甜甜蜜蜜，婚後太太跟公婆住一起，卻見先生如「媽寶」，對媽媽的話言聽計從，完全無視她遠嫁夫家心理感受，且母子常用言語暴力對待她；婚後不到1年產下一子，太太回家做月子，母子出言恐嚇，太太索性不再回夫家，夫妻雙方為此決裂，太太以婚姻已生重大破綻，提起離婚訴訟。

太太此舉嚇到夫家，先生表明無意離婚，還買一棟預售屋願當「寵妻魔人」，但法官發現，先生「說一套，做一套」，這間預售契約書的登記持有人是先生和另一人合購，並無太太之名，難認先生有真摯挽回婚姻之努力，對於最關鍵的「婆媳關係」如何解決，先生亦無法交待，因此准予離婚。

判決書說，兩夫妻婚前十分恩愛，但結婚後婆婆即強勢主導，包括不用辦婚禮，公證即可，先生言聽計從，完全不管娘家要辦婚禮的意見。太太嫁入夫家後，見先生很愛對婆婆撒嬌、談天說地，分享生活中之事，惟對她變得冷淡，就算太太有意親密，先生也是一臉無奈。

判決書表示，回娘家做月子夫家全無關心、過問，只會一再逼她趕快回夫家，後來太太帶小孩回夫家，先生不僅沒出養育錢，還要她出錢補貼家用，她面臨龐大的壓力，只好求助娘家，時常帶著小孩回娘家，稍做喘息休養結束，回到夫家馬上招來先生和婆婆惡罵，她又連忙逃回娘家，先生致電說「我給你兩條路走，第一是你立刻帶小孩回家，第二是小孩回家，你不用回來了！」後來婆婆和先生跑到娘家咆哮，表明要毆打她，她便從此不敢回夫家。

太太向法官表明，這段婚姻會破裂就是婆婆任何事都要介入，原本先生要當緩衝，卻一昧站在婆婆一方，甚至母子聯合起來，數落她的不是，雙方難有積極互動，未來繼續生活僅會激烈爭執，堪認兩造婚姻已生嚴重破綻。

先生說，一切不是都是太太捏造，婚後太太與夫家同住，互動良好、相處融洽，一家會一同出遊、慶生聚餐，他並拿出雙方出遊和樂的照片佐證。先生還說，為了這段婚姻，他為了可就近照顧母子，還換了工作，並在埤頭鄉買一棟預售屋，就是希望有個好環境，好讓婆媳之間可以好好相處。

法官參考家事調查官的意見，婆婆在兩造之間意見較為強勢。對於先生為挽回婚姻買房，法官認為，這並未解決婆媳公然決裂的問題，先生買房挽婚姻，卻未跟太太商量，且契約書無端出現第三者合購，今問題關鍵是「婆媳不合」，但先生未曾考慮在預售屋交屋前，先行偕同母子在外賃屋居住，以減少婆媳間摩擦。

再者該預售屋將於2024年底完工，則於該屋完工前，太太若應允返家團聚，她將如何再度面對同住一屋簷下之婆婆？更遑論預售屋又有另一共同持有人，這共同持有人是誰，先生也未明講，由此可見，先生在面對婚姻困境，讓太太處於孤立無援困境，並非無據，因此准予兩人離婚。

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