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高雄市偽鈔流竄 警再逮工人收偽鈔買飲料脫手換現送辦

警方逮獲張姓工人收偽鈔買飲料脫手換現將他移送法辦。（讀者提供）

警方逮獲張姓工人收偽鈔買飲料脫手換現將他移送法辦。（讀者提供）

2024/05/16 10:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市偽鈔流竄，鳳山區1間光遠路飲料店收到百元假鈔，鳳山警方循線逮獲張姓工人，他收到偽鈔想脫手換現，竟持偽鈔購買2杯飲料，造成店家蒙受損失，警訊後將他依違反刑法使用偽造貨幣函送高雄地檢署偵辦。

鳳山警分局5月11日接獲鳳山區光遠路1家飲料店報案，指稱結帳時發現收到假鈔100元，警方據報立即組成專案小組，調閱監視器畫面展開調查，鎖定1名可疑男子涉案。

警方調閱店家監視器畫面，掌握男子臉部特徵，擴大調閱路口監視器畫面，發現男子手持偽鈔向飲料店購買2杯飲料後，徒步往巷弄從容離去。

警方根據男子臉部特徵，擴大調閱路口監視器畫面，深入追查男子去向及住處，鎖定張姓工人（49歲）涉案，昨將他查緝到案，搜索張男住居所，未發現有製作偽鈔器具或相關設備，將他帶回警局偵辦。

據了解，張男收到百元偽鈔，發現後想脫手換現，才會持百元偽鈔到飲料店購買2杯飲料，造成店家蒙受損失，他也不認識警方前日查獲的柯男。

警方初步研判應非集團性犯罪，也暫時排除與前日柯男偽鈔案有相關聯，警方後續仍會追查有無其他商家受害，警訊後將張男依違反刑法使用偽造貨幣函送高雄地檢署偵辦。

警方逮獲張姓工人收偽鈔買飲料脫手換現將他移送法辦。（讀者提供）

警方逮獲張姓工人收偽鈔買飲料脫手換現將他移送法辦。（讀者提供）

警方逮獲張姓工人收偽鈔買飲料脫手換現將他移送法辦。（讀者提供）

警方逮獲張姓工人收偽鈔買飲料脫手換現將他移送法辦。（讀者提供）

警方逮獲張姓工人收偽鈔買飲料脫手換現將他移送法辦。（讀者提供）

警方逮獲張姓工人收偽鈔買飲料脫手換現將他移送法辦。（讀者提供）

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