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半夜拿千元假鈔騙檳榔西施 他被判4年9月重刑！

半夜拿千元假鈔騙檳榔西施，他被新竹地院判4年9月重刑！（記者蔡彰盛攝）

半夜拿千元假鈔騙檳榔西施，他被新竹地院判4年9月重刑！（記者蔡彰盛攝）

2024/03/03 12:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣林姓男子異想天開，拿著偽造的千元大鈔連續買檳榔、早餐，且身上沒錢還從桃園坐霸王車回新竹，新竹地院依行使偽造通用貨幣等罪重判4年9月。

法官調查，去年5月4日晚間11點多林男騎機車到新竹縣某檳榔攤，持偽造千元大鈔交給店員，致店員交付125元香菸外，並找零875元。

去年5月10日上午9點多林男去新竹縣一家早餐店，持偽造千元大鈔給店員，經店員發現為偽鈔後退回給林男而未遂。

事後林男在桃園市叫車開到新竹縣新工郵局前，謊稱要至郵局領錢付車資，下車後隨即離開，以此方式詐得525元載客勞務利益。

法官審酌林男僅為圖一己因持偽鈔購物所可獲取之不法私利，明知其持有之鈔票乃假鈔，卻仍持向商家佯稱購物而行使，妨害金融交易安全及社會秩序，損及新臺幣紙幣流通之可靠性；又不思循正當途徑換取載運服務，明知無法支付車資，竟詐騙司機供載運服務，所為不僅侵害他人財產法益，更危害社會信賴關係與治安，最後依行使偽造通用紙幣罪判刑3年1月；又犯行使偽造通用紙幣未遂罪判刑1年7月，詐欺得利罪拘役30天。

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