拿假鈔援交17歲女！桃園大叔得賠20萬 還要被關1年

曾姓男子與17歲少女約定2萬元援交，卻持假鈔交易被拆穿。（示意圖）

2024/05/13 19:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是偷雞不著蝕把米！41歲曾姓男子透過網路交友認識17歲女子（下稱小莉），兩人談出「性」趣後，協議用2萬元完成性交易，曾男火速從桃園驅車南下彰化「辦事」，事後小莉收到一包裝有大量千元紙鈔的紅包，沒想到打開一看竟然是22張千元假鈔，不甘遭白嫖，氣得提告，曾男自知理虧，事後願賠20萬元給小莉。彰化地院審理，依以詐術使少年為有對價的性交行為罪，判處有期徒刑1年，罰金3萬元，緩刑2年。

判決書指出，曾男透過交友軟體搭訕僅有17歲的小莉，2023年9月16日凌晨零時，曾男表示，願意以2萬元代價跟小莉換一晚春宵，小莉表示同意後，曾男也驅車南下彰化，隨後兩人一起至彰化市彰草路上某汽車旅館進行性交易。

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兩人辦事結束後，曾男紳士的載小莉回家，並於於車上交付一大包裝有千元鈔票的紅包給小莉，小莉進家門後拆開，才發現紅包裡面裝的是玩具銀行的假鈔22張，才知上當。

彰化地院審理，曾男坦承犯行，並表示假鈔是在蝦皮購物網購買，事發後深感悔意，願與小莉達成協商，並在開庭時當眾掏出20萬元賠償表示歉意。法官審理，曾男涉及以詐術使少年為有對價之性交罪，處1年徒刑，罰金3萬元，緩刑2年罰金3萬元，並應向被告賠償支付20萬元。

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