為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

拿假鈔援交17歲女！桃園大叔得賠20萬 還要被關1年

曾姓男子與17歲少女約定2萬元援交，卻持假鈔交易被拆穿。（示意圖）

曾姓男子與17歲少女約定2萬元援交，卻持假鈔交易被拆穿。（示意圖）

2024/05/13 19:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是偷雞不著蝕把米！41歲曾姓男子透過網路交友認識17歲女子（下稱小莉），兩人談出「性」趣後，協議用2萬元完成性交易，曾男火速從桃園驅車南下彰化「辦事」，事後小莉收到一包裝有大量千元紙鈔的紅包，沒想到打開一看竟然是22張千元假鈔，不甘遭白嫖，氣得提告，曾男自知理虧，事後願賠20萬元給小莉。彰化地院審理，依以詐術使少年為有對價的性交行為罪，判處有期徒刑1年，罰金3萬元，緩刑2年。

判決書指出，曾男透過交友軟體搭訕僅有17歲的小莉，2023年9月16日凌晨零時，曾男表示，願意以2萬元代價跟小莉換一晚春宵，小莉表示同意後，曾男也驅車南下彰化，隨後兩人一起至彰化市彰草路上某汽車旅館進行性交易。

兩人辦事結束後，曾男紳士的載小莉回家，並於於車上交付一大包裝有千元鈔票的紅包給小莉，小莉進家門後拆開，才發現紅包裡面裝的是玩具銀行的假鈔22張，才知上當。

彰化地院審理，曾男坦承犯行，並表示假鈔是在蝦皮購物網購買，事發後深感悔意，願與小莉達成協商，並在開庭時當眾掏出20萬元賠償表示歉意。法官審理，曾男涉及以詐術使少年為有對價之性交罪，處1年徒刑，罰金3萬元，緩刑2年罰金3萬元，並應向被告賠償支付20萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
悲傷母親節！彰化郵差遭大樹壓死出殯 鄉親列隊淚崩高喊「下班了」
2024/05/12 10:27

悲傷母親節！彰化郵差遭大樹壓死出殯 鄉親列隊淚崩高喊「下班了」
高雄連5起偽鈔案！店家、夜市攤商受害 警方追查
2024/05/13 10:58

高雄連5起偽鈔案！店家、夜市攤商受害 警方追查

誰說房車不能有休旅魂？SENTRA改款試駕
惡質！彰化金針花8萬株大爆發 遊客突破封鎖線輾花叢拍照
2024/05/12 21:22

惡質！彰化金針花8萬株大爆發 遊客突破封鎖線輾花叢拍照
信義商圈丟玩具鈔蹭熱度 網紅培根道歉
2024/05/13 14:56

信義商圈丟玩具鈔蹭熱度 網紅培根道歉
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播