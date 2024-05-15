高雄偽鈔流竄！無業男鎖定夜市購物換現被逮

柯男持偽鈔到夜市購物換現賺錢。（讀者提供）

2024/05/15 09:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市近來偽鈔流竄，已有9名業者受害，光青年夜市就有5家攤商受害，警方清查影像確認不同人所為，鳳山警方據報調閱監視器畫面，以車追人，鎖定柯姓無業男子，昨趁他到前鎮夜市故技重施逮人，警方目前偵訊中。

據了解，柯男掃描真鈔後以列表機列印偽鈔，鎖定夜市購物換現賺錢，2個月流入市面30多張，警方將於訊後將他依刑法偽造貨幣罪嫌移送法辦，全案擴大偵辦中。

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高雄市多區有店家、夜市收到100元、500元、1000元等偽鈔，包括鳳山區一間飲料店收到100元偽鈔，鳳山青年夜市也有5家攤商收到500元偽鈔，偽鈔紙質較薄、防偽線製作也很粗糙，甚至出現手寫字樣，造成攤商蒙受損失；青年夜市甜甜圈攤商發現1名可疑男子持500元偽鈔購買甜甜圈，男子事跡敗露後未得手離去。

警方調閱監視器畫面，過濾清查確認不同人所為，根據攤商提供影像畫面，警方擴大調閱監視器，以車追人鎖定1名柯姓男子涉案，警方昨趁柯男故技重施，到前鎮區前鎮夜市持偽鈔購物換現賺錢，一擁而上將他逮捕，帶回鳳山警分局偵辦。

警方調查，柯姓男子（48歲）沒有工作，5年前曾被警方查獲依重利及偽造貨幣罪嫌送辦，出獄後竟重操舊業，警方於柯男租屋處起獲大批偽鈔，包括100元、500元、1000元等偽鈔，並查扣列表機5台、指甲油22瓶、裁紙機一台、平板電腦及手機等證物。

警方查出柯男自行印製假鈔，以掃描機掃描真鈔，再以彩色印表機列印真鈔正反面後，再使用指甲油劃線模擬防偽特徵製成偽鈔，警方清查柯男已經犯案2個多月，使用偽造在夜市消費變現，目前流入市面約30多張。警方目前對柯男偵訊中，將依違反刑法偽造貨幣罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，全案將擴大偵辦。

警方起獲大批偽鈔，並查扣列表機5台、指甲油22瓶、裁紙機一台、平板電腦及手機等證物。（讀者提供）

警方起獲大批偽鈔，並查扣列表機5台、指甲油22瓶、裁紙機一台、平板電腦及手機等證物。（讀者提供）

警方亮出真假鈔辨識。（讀者提供）

警方查獲柯男印製偽鈔，到前鎮夜市購物換現賺錢。（讀者提供）

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