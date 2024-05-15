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司改校園講座學生最愛2議題 法醫曝1案例印象深刻

法醫師張晏維分享自己難忘的解剖案件。（記者吳昇儒攝）

法醫師張晏維分享自己難忘的解剖案件。（記者吳昇儒攝）

2024/05/15 20:41

〔記者吳昇儒／台北報導〕法務部長期推定司法改革工作，去年起更安排到大專院校進行「司法改革前進校園講座」，參予的800名學生中，滿意度更高達97%，當中司法精神鑑定議題最受學生歡迎。法務部有鑑於此，將更向下扎根，安排到高中職舉辦講座，更找檢察官、法醫現身說法，讓同學們了解這些職業，增加學生們加入這些職業的興趣。

法務部部長蔡清祥指出，今年度特別創新安排高中生到法醫研究所參訪，並由檢察官、法醫師現身說法，讓學生們能夠深入了解這些行業的真實狀況。

法務部綜合規劃司副司長古慧珍表示，去年舉辦的7場講座，深受同學們的喜愛，尤其司法精神鑑定與司法科學，今年將分三個部分推動司改講座，包含職涯探索、種子教師及司法科學參訪等等，特別會邀請檢察官、廉政官、法醫師等人跟學生交流，分享經驗。

參與分享的法醫師張晏維表示，自己的專長是解剖，曾經有一個案例讓人印象非常深刻，是一名外籍男子到台灣來投宿，幾天後因沒繳交房費，旅社的人開門發現他已經身亡，目測並無其他外傷，若沒有解剖，可能會認為是單純的疾病身亡。

解剖後才發現，他是腹部發炎，但卻在他的腸道內發現多顆白色膠囊，其中一枚破裂，裡面的「毒品」滲出，才導致他發炎身亡。

副司長古慧珍表示，去年舉辦的7場講座，深受同學們的喜愛，尤其司法精神鑑定與司法科學。（記者吳昇儒攝）

副司長古慧珍表示，去年舉辦的7場講座，深受同學們的喜愛，尤其司法精神鑑定與司法科學。（記者吳昇儒攝）

法務部部長蔡清祥表示，今年度特別創新安排高中生到法醫研究所參訪，並由檢察官、法醫師現身說法。 （記者吳昇儒攝）

法務部部長蔡清祥表示，今年度特別創新安排高中生到法醫研究所參訪，並由檢察官、法醫師現身說法。 （記者吳昇儒攝）

檢察官蘇筠真分享自己的工作心得。（記者吳昇儒攝）

檢察官蘇筠真分享自己的工作心得。（記者吳昇儒攝）

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