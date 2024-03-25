三總簽約協助法醫解剖鑑定人才培訓 蔡清祥：法醫制度重要里程碑

法務部今和三軍總醫院簽約，由三總協助辦理法醫解剖鑑定及人才培訓，法務部長蔡清祥（中）、國防部副部長徐衍璞（右二）皆出席見證簽約儀式並致詞，三方代表為法醫研究所所長侯寬仁（左一）、士林地檢署檢察長顏迺偉（左二）和三總院長洪乙仁（右一）。（記者楊國文翻攝）

2024/03/25 13:31

〔記者楊國文／台北報導〕法務部為培育國內法醫人才，擴增法醫人力並提升法醫解剖品質與效率，今在三軍總醫院簽約，委請三軍總醫院協助辦理法醫鑑定及人才培訓，法務部長蔡清祥致詞指出，藉由三軍總醫院法醫中心高水準的醫療服務品質，提供法醫解剖鑑定及人才培訓，將可為我國培養更多優秀的法醫人才，全面提升我國法醫鑑定品質與效率，符合世界先進國家法醫制度潮流，是我國法醫制度非常重要的里程碑。

法務部法醫研究所所長侯寬仁、士林地檢署檢察長顏迺偉、三軍總醫院院長洪七仁今代表在三總簽訂三方協議書，在法務部長蔡清祥、國防部副部長徐衍璞見證下，由三總正式接受辦理法醫鑑定及人才培訓業務。

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法醫研究所指出，三總病理部于承平、林佑俊法醫師將負責法醫解剖鑑定，且皆受聘為法醫研究所兼任研究員，接受士林地檢署委託辦理法醫解剖鑑定案件，提供專業的解剖鑑定報告來協助檢察官偵辦以釐清事實，追求正義查明真相，亦會落實法醫教學精進專科醫師訓練，培育未來國軍的法醫專才，促進國軍與司法的實質交流，互惠互利，共同努力建立更完善的法醫制度與提升軍民的法醫鑑定品質，落實司法人權的保障。

蔡清祥部長致詞表示，三軍總醫院不僅為北台灣首屈一指的醫學中心，培育無數優秀的醫師人才，更是繼中醫大、高醫大、成大醫院後，成為我國第四個具有法醫部門的教學醫院，完成我國北、中、南區法醫部的設立，不僅能就近協助地檢署執行法醫鑑定，也可提高醫師接受培訓的意願，為我國培養更多優秀的法醫人才。

蔡亦指出，藉由藉由三軍總醫院民眾診療服務處法醫中心高水準的醫療服務品質，提供提供法醫解剖鑑定及人才培訓，將可全面提升我國法醫鑑定品質與效率，符合世界先進國家法醫制度潮流，是我國法醫制度非常重要的里程碑。

徐衍璞副部長表示，國防部非常高興能為我國法醫制度貢獻己力，三總在法醫人才養成早在國防醫學院成立初期即開始進行，為了跟進先進國家的技術發展，由時任國防醫學院生物解剖學科的蕭開平醫師回國後接受台大方中民教授的指導，派往病理科研習法醫學，從事法醫病理教學及相關業務工作。

徐說，2015年國防部軍醫局與法務部合作派員薦送病理科林佑俊醫師至美國邁阿密大學醫學院戴德郡法醫病理中心進修，接受法醫解剖專業訓練1年，如今三總透過與法醫研究所、士林地檢署簽訂三方合作協議書，不僅可在醫學中心精進專科醫師訓練品質，更可進一步整合軍陣醫學與法醫病理研究量能，提升我國法醫鑑定品質與效率。

蔡清祥為感謝三總協助辦理法醫解剖鑑定與人才培訓，為我國法醫制度貢獻心力，特地致贈感謝狀。

法務部長蔡清祥（左）特地致贈感謝狀，由國防部副部長徐衍璞（右）代表收下。（記者楊國文攝）

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