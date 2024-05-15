錢櫃林森店6死大火 練台生無罪理由曝光

合議庭認為練台生基於公司分層負責，不對店內消防事務負責，故判無罪。（資料照）

2024/05/15 10:23

〔記者張文川／台北報導〕錢櫃KTV台北市林森店，2020年4月26日發生大火，造成6人死亡、72人受傷慘劇，檢方依過失致死罪起訴錢櫃董事長練台生等7人，台北地院今判練台生無罪，過失傷害罪判公訴不受理；判決理由曝光，合議庭認為練台生基於公司分層負責，不對店內消防事務負責，故判無罪。

判決指出，迪廣公司董事長練台生已依法設置、維護消防安全設備，且基於公司分層負責的理由，不對錢櫃林森店內的消防安全事務負責，從而不須負消防法、職業安全衛生法、刑法過失致人於死、過失致傷的刑責，因此諭知練台生無罪。

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合議庭認為，消防法所謂的「維護」，是指依規定定期保養，並非指須無時無刻確保消防安全設備處於可以使用狀態而言。練台生同時兼任多家公司董事長，本質上無從隨時指揮監督林森店內事務，且依證述與公司資料，錢櫃內部有明確分層負責，林森店最高主管是店長，練台生平時也不對店內部事務進行任何指揮監督。

至於工程施作，也是由練台生批准後，就交由公司工務部發包施作，縱使工務部人員後來未依照批示內容，而變更施工方式，練台生本人並無違法之處，難以認定練台生違反注意義務，故無須負擔刑責。

承攬林森店增設電梯工程的九康工程行負責人王聖傑，被依過失致死罪判處3年徒刑，他當時在施工時進入儲藏室，替雷射水平測量儀充電，再到其他樓層工作，電池因品質異常又無人看守，充電一個多小時後著火導致大火。

判決指出，錢櫃林森店店長翁珮雯、副店長張惠純，工程師黃思銘是為林森店電梯工程專案負責人，3人於電梯工程施工期間，疏未注意消防安全設備無法使用，終因王聖傑充電時，未注意器材充電狀況而發生火警，致店內消防安全設備未能發揮作用，導致6人死亡，72人受傷。

北院因此認定翁珮雯、張惠純、黃思銘也應應負過失致死罪責，是以，將翁珮雯判刑1年2月、張惠純1年、黃思銘判2年，3人皆緩刑4年，義務勞務各60至100小時。

合議庭認定，錢櫃襄理陳思宏、謝勇奎，對店內消防安全事務，依其職務無從負責，判無罪。

迪廣公司違反職安法，未提供適當的職業安全設備及措施，科處罰金30萬元。

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