明德外役監受刑人方青山脫逃落網 南市刑大還原逮捕過程

台南明德外役監26歲受刑人方青山日前脫逃，今天在台中潭子一家網咖落網。（記者黃敦硯翻攝）

2024/05/14 16:40

〔記者王捷／台南報導〕台南明德外役監26歲受刑人方青山，13日下午脫逃，今天在台中潭子一家網咖落網，原本預計將檢送到中檢，但後來檢方討論方青山並沒有違法只有違規，將送到南檢，送往南監繼續執行。南檢指出，這次台南刑大跟台中刑大配合，大家都動員很多人，警方也很辛苦，稍晚南市刑大將公布逮捕方青山的細節。

今天下午2點多，南市刑大與台中警方配合，在潭子區的網咖抓到人，據了解，刑事局接獲案件後，局長周幼偉立即下令沿線刑事單位全力配合調閱監視器，台南部分昨天調出關鍵影像，證實方青山在新營車站坐上火車，但當時區間車誤點，而且車門還是開著的。

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刑大隊長張文源說，當時很擔心方青山跳車，但是經過反覆監視器比對，證實方青山有搭車去台中，今天早上刑大也臨時加派一隊人馬前往台中協助，這次除了南市刑大的警力，管轄外役監的還新化分局也加入調查。

同時，南市刑大也特別感謝台中潭子分局，調閱方青山的影像，這次有各地、各單位的警方團隊合作，才能在這麼短時間逮到脫逃嫌犯，避免民眾恐慌，方青山預計在下午5點多到刑大，到時候再詳細了解方青山脫逃的理由。

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