台南明德外役監受刑人方青山落跑！觸犯偽造有價證券罪判囚9年9月

法務部矯正署明德外役監又發生受刑人逾假未歸，涉及返家探視脫逃。（記者吳俊鋒攝）

2024/05/14 00:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕法務部矯正署明德外役監13日又發生受刑人返家探視後卻落跑的案件，觸犯偽造有價證券罪的26歲男子方青山逾假未歸，涉及脫逃，獄方緊急通報，刑事局也已發佈查緝專刊全力圍捕。

方男被判刑9年9個月，2020年的10月入矯正機關執行，2022年的12月依外役監條例遴選規定，移至台南山上區的明德外役監執行。

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明德外役監指出，方姓受刑人在外役監期間已有2次返家探視紀錄，這次是第3度許可其返家（台中市）探視；他在本月11日上午11點返家探視，應在13日下午1點收假，但未依時間回來，涉及脫逃，獄方隨即召集相關科室成立緊急應變處理小組。

明德外役監以獄政系統將方姓受刑人脫逃一案交換至警政資訊系統（M-Police），以提供全國員警查詢脫逃事件；另以公文函報台南地方檢察署、台中地方檢察署等偵辦其脫逃罪嫌，並請求發布通緝等事宜。

獄方除了持續聯絡其家屬，籲請協助規勸受刑人儘速回監之外，也立即通報法務部矯正署，聯繫台中與台南市政府警察局勤務中心協尋。

明德外役監強調，將持續協尋並配合檢警追緝需要，提供相關資訊協助緝捕事宜，也將檢討該脫逃事件，釐清案情。

法務部矯正署明德外役監受刑人方青山逾假未歸，涉及返家探視脫逃，刑事局發布查緝專刊，全力圍捕。（翻攝刑事局查緝專刊）

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