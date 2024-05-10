碰！同路口24小時連2撞 昨日無傷亡、今天機車騎士命危
2024/05/10 14:42
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣線西鄉今天上午發生嚴重車禍，黃男駕駛的自小客車與林男騎乘的機車在路口發生碰撞，機車騎士連人帶車噴飛路旁的農田，機車撞個稀巴爛，騎士一度沒有呼吸心跳，緊急送彰濱秀傳醫院急救，脊椎和右肩胛骨骨折，昏迷指數3分，有生命危險。而同一路口昨天才發生大貨車與自小客車的意外，當時所幸無法傷亡，但24小時內發生2起意外，令民眾議論紛紛。
和美警分局表示，這起意外發生在今天上午8時許，地點在線西鄉寓埔路與溝內路口，58歲黃男當時開車沿著寓埔路由西往東行進，25歲林姓男子則是騎著機車從溝內路由南往北方向行駛，雙方在路口發生碰撞，黃男先撞到路旁的號誌桿再往前滑行才停止，機車騎士則連人帶車摔到農田。
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線西消防分隊獲報到場發現，掉落農田的機車騎士一度沒有呼吸心跳，經過搶救恢復心跳呼吸，目前在彰濱秀傳醫院進行急救，林男的脊椎、右肩胛骨都有骨折，兩側肺及背部挫傷，昏迷指數3分，有生命危險，這2天是關鍵期，全力搶救中。
警方指出，這起意外的自小客車黃姓駕駛，酒測值為零，林姓機車騎士因為重傷必須抽血檢驗，林男騎乘機車有戴安全帽，雙方駕照都正常。而發生車禍的路口為閃燈號誌路口，自小客車行駛的寓埔路為閃紅燈，機車行駛的溝內路為閃黃燈。
線西鄉代表黃泯嘉表示，線西鄉寓埔路與溝內路口是易肇事的危險路口，昨天才發生車禍，所幸沒有人受傷，今天一早再傳出車禍，等於同一路口24小時內連兩撞，由於碰撞力道很大，掉到田裡的機車騎士命危急救中，希望能度過生命的難關。