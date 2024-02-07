BMW男懸掛假車牌趴趴造 這次又在同路口酒駕被抓

呂姓男子酒後駕駛BMW遭警方攔查，還被發現懸掛偽造車牌。（記者陸運鋒翻攝）

2024/02/07 14:45

〔記者陸運鋒／台北報導〕呂姓男子昨天早上酒後駕駛BMW轎車，行經台北市大安區遇保安警察大隊攔檢，因他渾身散發濃厚酒味，警方對他實施酒測，發現酒測值高達0.53，警方查詢車牌號碼，發現他還懸掛偽造車牌，詢後移送偵辦。

據了解，44歲呂男去年7月，同樣行經該路口被查獲酒後駕車，車牌遭吊扣2年，但他異想天開花9500元，在網路上購買相同車號的偽造車牌，大喇喇的懸掛上路。

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警方調查，呂男昨天早上10許開著BMW雙門轎車，行經羅斯福路、辛亥路口時遭到攔查，因臉部潮紅且散發濃烈酒氣，經實施酒測，酒測值高達0.53毫克。

據指出，現場警員一眼認出呂男去年也被查獲酒駕，需吊扣汽車牌照2年，進一步查詢後，識破呂男懸掛偽造車牌，隨即帶回偵辦；警詢時，呂男稱當天上午在萬華與友人小酌，並不知道酒還沒退，而懸掛的偽造車牌則是在網路購買，警詢後，依公共危險、偽造文書罪嫌移送法辦。

警方呼籲，民眾飲酒後可改搭計程車或找代駕等方式，更要留意隔日宿醉情形，而車輛號牌屬具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售或懸掛於車輛行駛，最重可判1年徒刑，另最重可處1萬8千元罰鍰。

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