獲400萬甜頭 三芝女地主遭詐10公斤黃金、現金共4300萬元

三芝婦人被詐黃金與現金達4000餘萬。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/30 10:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三芝一名黃姓獨居婦人誤信投資詐騙社團，對方聲稱投資還能做公益，陸續將市價2700餘萬元的10公斤黃金、1600萬元現金，共4300餘萬元財物，分十次面交給詐團車手，期間黃婦也收到400萬元收益，但直到無法全部贖回獲益才驚覺詐騙，警方安排黃婦領出一千萬元現金，吸引車手上門，逮捕到府取款張姓車手，一併查獲在附近接應的黃姓收水車手，兩嫌都被裁定羈押。

警方調查，62歲黃婦今年3月間，不慎加入詐團假投資平台，對方佯稱投資還能做公益，車手上門面交10次，被騙走黃金、現金共4300萬餘元積蓄，4月中旬她要了解公益去向，但對方投資公司察覺有異，打電話報案驚覺受騙。

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淡水警方讓黃婦識破詐騙手法，請婦人不動聲色，配合詐團要求，讓23歲張姓車手到府面交一千萬元現金，警方到場埋伏監控，發現狡猾車手先繞行黃婦社區一圈，確定無異狀才下車，但警方壓制張姓車手後，在旁佯裝問路，拉出監控兼收水的24歲黃

姓車手當場壓制，全案依法移送地檢署偵辦，將持續向上溯源，追查幕後集團及首腦。

警方調查，詐團車手前後10次到婦人住家面交累計1600餘萬元現金，婦人告知沒有足夠現金，詐團甚至要她拿出當時市價2700萬的10公斤黃金折抵，期間婦人收到400萬元的投資獲利，不疑有他隨後又投入更多的錢，直到4月18日意識事情不對勁，多方查證下，發現「○○投資公司」根本不存在，戳破詐騙伎倆並報案。

警方現場查扣4包毒咖啡包、偽造識別證、4張SIM卡手機1隻，警詢後依詐欺、洗錢防制法及毒品條例移送士林地檢偵辦，2人都被裁定羈押禁見。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

三芝婦人被詐黃金與現金達4000餘萬，圖為婦人與詐團通訊內容。（記者吳仁捷翻攝）

三芝婦人被詐黃金與現金達4000餘萬，圖警方查扣證物。（記者吳仁捷翻攝）

三芝婦人被詐黃金與現金達4000餘萬，圖為婦人與詐團通訊內容。（記者吳仁捷翻攝）

淡水警方逮開車接應的黃嫌。（記者吳仁捷翻攝）

淡水警方逮開車接應的黃嫌。（記者吳仁捷翻攝）

淡水警方逮開車接應的黃嫌。（記者吳仁捷翻攝）

淡水警方壓制張姓車手。（記者吳仁捷翻攝）

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