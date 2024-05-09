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270元遊戲點數誘國小女童自拍性影像 男子下場曝

洪男引誘兒童自拍性影像被判刑。（資料照）

洪男引誘兒童自拍性影像被判刑。（資料照）

2024/05/09 21:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕嘉義洪姓男子於網路結識一名未滿12歲國小女童，竟以贈送遊戲點數為由，引誘女童7次自拍裸露胸部、下體及撫摸下體等性影像，透過IG傳送給他欣賞。苗栗地方法院以洪男觸犯引誘使兒童自行拍攝性影像罪，判他1年10月徒刑。

判決指出，洪男於去年7月8日在網路交友軟體認識被害女童，雙方互加IG為好友。洪男明知被害女童為未滿12歲、心智未臻成熟，判斷力、自我保護能力、性隱私之自主決定意思皆不足，竟以贈送「WePlay」遊戲內之遊戲幣為誘，要求女童拍攝含有胸部、下體及撫摸下體之性影像，供其欣賞。

被害女童依洪男指示於住處，共拍攝7次含有胸部、下體及撫摸下體之性影像，並以IG傳送給洪男，洪男因此給付價值約270元之遊戲幣予女童。嗣因被害女童的阿姨發現女童使用曾祖母的手機上，有自拍的性影像，經詢問女童始東窗事發；由女童的母親報警，將洪男依法送辦。

法官審理，認洪男所為，犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項之引誘使兒童自行拍攝性影像罪。但洪男係基於同一目的，於密切、接近之時、地實施，而侵害同一法益，主觀上顯係基於同一之犯意接續為之，應評價為接續犯，而論以一罪。

法官審酌洪男犯後始終坦承犯行，與被害女童及其母親和解，並已履行完畢，堪認其應已知所悔悟，犯後態度尚稱良好，另兼衡暨洪男智識程度，工作收入、家庭經濟狀況等，判1年10月徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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