迎接母親節 將臨盆女警、三寶媽女警官互祝「神力女超人加油」

烏日警分局林姓女警（右2）懷孕8個月，獲分局長尤啓南（中）贈送康乃馨。（記者黃旭磊攝）

2024/05/09 16:53

〔記者黃旭磊／台中報導〕再過2天就是母親節，台中市警烏日分局林姓女警懷孕8個月即將臨盆、薛姓女警官懷第3胎，都於今天獲分局長尤啓南贈送康乃馨，女警們工作時為民服務，下班回家還要照顧小孩，承擔雙重責任，彼此互相祝福「神力女超人，母親節快樂」，期許持續堅強守護民眾及家人安全。

烏日警分局今天提前慶祝母親節，尤啓南將康乃馨親手送到警察媽媽們及女性員工手上，感謝她們在工作崗位與家庭付出心力，分局有2名懷孕媽咪，林姓員警即將臨盆，薛姓女警官原已有2個女兒，現在又懷孕4個月，即將成為「三寶媽」，受到各方祝福。

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林姓女警說，感謝長官及同事幫忙，在友善職場環境減輕壓力，要當媽媽了相當開心；另一名剛請完產假重返工作崗位的女警說，剛生完頭胎，還在努力學習扮演媽媽角色。

薛姓警官在今年3月19日「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香時，媽祖鑾轎沿沙田路四段突然來到龍井分駐所門口，轉向衝進門口，不斷在薛姓警官肚子前繞圈，她受寵若驚趕緊許願。

薛姓警官說，感謝媽祖保佑，本月進行超音波產檢，寶寶躲起來不給爸媽看，還不知道性別。

尤啓南表示，女性同仁要維護社會治安、交通，回家還要擔任孩子們「神力女超人」角色，承擔了雙倍壓力依然堅強不息，無怨無悔付出，辛勞程度實難言喻，誠摯地表達感謝與敬意。

白沙屯媽祖鑾轎曾為女警祈福。（資料照）

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