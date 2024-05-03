感恩心傳茶香 苗栗看守所辦少年懇親會

苗栗看守所少年觀護所少年向家長奉茶，表達感恩，並祝家長們母親節快樂。（圖由苗栗看守所提供）

2024/05/03 11:19

〔記者張勳騰／苗栗報導〕母親節將屆，為了讓收容少年對母親或其家長表達感恩機會，法務部矯正署苗栗看守所少年觀護所今（3）日舉辦收容少年母親節面對面懇親活動，所方安排少年向家長們奉茶，引導少年們藉機表達藏在心裡羞於啟齒的關愛與愧疚，藉機勉勵少年們要珍惜向上學習的機會，未來人生才能如同茶粉層次豐富且越磨越香。

苗栗看守所長黃正勇指出，這次懇親會結合台灣多元家庭健康促進協會、私立育達科技大學社工系以及苗栗縣更生陽光人本關懷協會等機構團體，共同舉辦少年家庭支持親職教育；所方並籌劃活動關卡讓少年與家屬同樂，透過活動讓少年說出內心想說的話，增進雙方親情，讓家屬感受深刻。

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活動中，由苗栗縣更生陽光人本關懷協會理事長陳志光及林園食品副總林宜賢共同帶領少年及家屬們進行傳統客家擂茶製作，再由少年向家長們奉茶，表達感恩，並祝家長們母親節快樂。

會中，黃正勇贈送康乃馨給與會的家屬及工作人員，強調少年是國家、社會未來的基石，更需要家庭及社會的關心，才能提升其改過自新之契機，因此盼透過親職教育及銜接資源，讓少年有改變的動力及歸屬感。

苗栗看守所所長黃正勇贈送康乃馨給與會的家屬等人，祝媽媽們母親節快樂。（圖由苗栗看守所提供）

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