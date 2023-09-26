基隆監獄辦中秋節懇親會 家屬吃到受刑人做的點心感動落淚

基隆監獄舉辦中秋節懇親會，還特別安排家屬品嘗受刑人親自做的一口酥。（記者吳昇儒翻攝）

2023/09/26 10:47

〔記者吳昇儒／基隆報導〕中秋節是家庭團聚的日子，但不少受刑人因為犯了錯，必須在監獄裡服刑。基隆監獄體恤家屬及受刑人的心情，特別在今（26）日上午舉辦一場面對面懇親活動，讓收容人能與家人說感念祝福，更讓家屬品嘗受刑人親手做的一口酥，讓家屬感動落淚。

基隆監獄特別在懇親活動這天，為每個參與的家庭準備了自營作業（雞籠工坊）一口酥，這些點心都是由收容人親手製作；其中一名受刑人小張（化名），也是雞籠工坊烘培的學員，他自豪地向家人展示他親手製作的一口酥，小張的家人品嚐後讚不絕口，讓小張的臉上露出了自信的喜悅。

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小張的母親說，從來沒想到兒子會在這裡學會這麼多，他以前不曾踏進廚房，現在居然能做出如此美味的點心，真的很不容易。看到兒子的成長和改變，感到非常高興和感動。

基隆監獄典獄長張龍泉表示，這一幕突顯了收容人改變和成長的可能性，並代表著家庭的支持和愛是一種無價的寶藏，而改變和希望總是相生相隨，陪伴著收容人與其親人們一起走下去。

活動中，基隆監獄張典獄長龍泉逐一向每位家屬問候、關心，並勉勵在場收容人，面對人生的起伏，要以樂觀、積極的態度面對，並堅持走下去。

典獄長張龍泉指出，基隆監獄所辦理的個別化處遇課程將會幫助收容人們找到重新出發的契機。此外，透過懇親活動的親子互動，強化家庭支持的重要性，讓收容人感受到家人的關愛和支持，設法重新融入社會。

典獄長張龍泉（左2）一一勉勵受刑人，鼓勵他們習得一技之長，出獄後融入社會。（記者吳昇儒翻攝）

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