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林右昌化身「一日特勤」 全副武裝滿頭大汗實境攻堅訓練

內政部長林右昌繼前次到消防局開箱一日消防後，這次前往刑事局開箱一日特勤的挑戰影片。（記者鄭景議翻攝）

內政部長林右昌繼前次到消防局開箱一日消防後，這次前往刑事局開箱一日特勤的挑戰影片。（記者鄭景議翻攝）

2024/05/01 15:25

〔記者鄭景議／台北報導〕內政部長林右昌繼前次到消防局開箱一日消防後，這次前往刑事局開箱一日特勤的挑戰影片，除了親自穿上除暴特勤隊全套防護裝備，也跟著教官學習破門技術、戰術攻堅等專業技能，林右昌穿上全套裝備跑完演練後滿頭大汗，也表示除暴特勤隊訓練精實，要為警察守護治安的決心與付出比讚。

隸屬刑事局的除暴特勤隊主要負責掃黑、打詐、緝毒、肅槍等任務，近年來透過新採購的各項新式裝備，以及平時嚴格要求的體技能訓練，參與國內大大小小攻堅場合，成功打擊犯罪集團，是我國經驗最豐富的特殊任務警力之一。

林右昌這次到刑事局開箱特勤隊的精銳裝備，包括近年新採購的MK18突擊步槍及戰術盾牌等，讓民眾了解政府對提升治安量能的投入，也應「長官」要求，拿起破門器嘗試破門，並試著穿上全副裝備奔跑，藉由親自參與特勤隊的訓練，讓民眾看見一場成功的執法行動，背後需要多少專業細節與訓練付出。

影片最後，林右昌加入特勤隊的攻堅行列，跟著特勤隊員一起在大樓中逐層搜索，過程中遭受歹徒開槍還擊，最終在特勤隊火力壓制下，順利完成搶救任務，雖然只是模擬訓練，林右昌已經滿頭大汗，聽聞這只是平時訓練強度的十分之一，忍不住為特勤隊的訓練強度咋舌。

林右昌指出，警察執勤環境危險程度高，近年來政府持續充實各項執勤裝備、汰換警車，調高相關勤務加給，並修正「警械使用條例」保障警察執勤權，警政署也持續完善照顧制度及執法環境，給第一線執勤人員最堅強的後盾，全心守護民眾生命財產安全。

林右昌加入特勤隊的攻堅行列，跟著特勤隊員一起在大樓中逐層搜索。（記者鄭景議翻攝）

林右昌加入特勤隊的攻堅行列，跟著特勤隊員一起在大樓中逐層搜索。（記者鄭景議翻攝）

林右昌這次到刑事局開箱特勤隊的精銳裝備，包括近年新採購的MK18突擊步槍及戰術盾牌等，讓民眾了解政府對提升治安量能的投入，也應「長官」要求，拿起破門器嘗試破門。（記者鄭景議翻攝）

林右昌這次到刑事局開箱特勤隊的精銳裝備，包括近年新採購的MK18突擊步槍及戰術盾牌等，讓民眾了解政府對提升治安量能的投入，也應「長官」要求，拿起破門器嘗試破門。（記者鄭景議翻攝）

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