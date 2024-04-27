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獨家》人蛇集團捨漁船改雜貨輪運載偷渡客 3案都有「他」成破口

最近海巡查獲的3起偷渡案，都有郭姓男子（中）涉入。（讀者提供）

最近海巡查獲的3起偷渡案，都有郭姓男子（中）涉入。（讀者提供）

2024/04/27 14:11

〔記者洪定宏／高雄報導〕海巡署查緝人蛇集團發現，去年4月3日、去年12月11日、今年3月30日查獲的2起越南客偷渡案，都有71歲的郭姓男子參與，目前已被法院裁定收押，雖然他辯稱只是受雇，但專案小組高度懷疑這3起案件都是同一組人蛇集團，進一步擴大追查到首腦陳姓男子的行蹤。

不過，專案小組後續釐清發現，雖然3起偷渡案都跟71歲郭姓男子有關，但去年4月3日的案件似乎跟陳姓首腦無關，而是郭男從船長轉為船員，更特別的是，人蛇集團罕見捨棄漁船，改用外籍雜貨輪運載偷渡客，增加查緝難度。

回顧去年4月3日晚間大約9點，海巡署第八巡防區指揮部從雷達發現屏東頂寮溪外約2浬「滿益順號」漁船形跡可疑，恆春海巡隊巡防艇前往登檢，赫見駕駛台下方艙間藏有12名越南偷渡客（9男3女），將71歲郭姓船長及葉姓船員帶往枋寮漁港偵訊，郭男供稱他受雇王姓男子，海巡署依違反「入出國及移民法」將3人移送法辦。

去年12月11日傍晚5點多，「鑽石206號」雜貨船停靠高雄港，海巡人員上船檢查時，聽到艙內傳出呼救聲，要求林姓船長打開密艙，救出陷入昏迷的阮男及15名同鄉共16名越南偷渡客（10男6女），一度命危的阮男送醫搶救後挽回一命；海巡署依殺人未遂、違反入出國及移民法等罪嫌，將林姓船長及郭姓船員共4人移送法辦。

今年3月30日下午6點多，海巡署根據線報，在台南及高雄交界海域，查獲喀麥隆籍「JESSIE（婕西號）」號雜貨輪載運15名越南偷渡客（13男2女），逮捕蔡姓船長及郭姓船員共5人，依違反入出國及移民法。事後追緝陳姓首腦，卻被他脫逃，所幸今天落網。

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