補油門不給超？騎士怒攔轎車爆爭執 互告強制、恐嚇

鍾姓騎士突然攔車和Toyota Corolla Altis駕駛理論。（取材「爆2公社」粉專）

2024/04/21 17:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市30歲游姓男子駕駛白色Toyota Corolla Altis，與27歲鍾姓騎士因超車問題衍生行車糾紛，一路騎機車蛇行的鍾男突然攔停游男高分貝質問對方為什麼「補油門？」「不給超？」雙方爭執不下，警方到場後鍾男提告恐嚇罪，游男也提告強制罪，警方均依規定受理，並函送桃園地檢署偵辦。

有網友把行車糾紛影片PO在臉書社群表示，「來桃園吃飯準備回家的路上，遇到大哥級人物把我當街攔下，問我開車補什麼油門？奇怪的是我的車是油電車根本不會有什麼聲音，這傢伙當街把我攔下開始表演他的專長叫我下車，我只好在車內打110邊吃著紅豆餅看他表演等警察來，長達3分鐘的影片前面完全看不出來我跟他有任何糾紛，特地po給大家欣賞做案例教育，有家人在車上千萬別隨意下報警就對了」。

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警方調查，游姓男子是於19日晚上8點32分許，駕駛Toyota Corolla Altis經桃園市平鎮區環南路段時，與騎乘重機車的鍾姓男子疑似因超車問題衍生行車糾紛，鍾男不滿游男補油門不給超車，並在路口以機車擋道攔停游男。

PO文的游男被攔下後在車內打110報警，並表示車內有家人千萬別隨意下車，報警就對了，這是「案例教育」；雙方於路口大聲爭執，游男強調，他所駕油電車根本不會有什麼聲音，何來補油門之說？恰巧員警在該路段巡邏，不到3分鐘員警就到場，將爭執的2人分開，但雙方互提告訴，游男對鍾男提告強制罪，鍾男則對游男提告恐嚇罪，警方均依規定受理，並函送桃園地檢偵辦。

鍾姓騎士突然攔車和Toyota Corolla Altis駕駛理論。（取材「爆2公社」粉專）

鍾姓騎士突然攔車和Toyota Corolla Altis駕駛理論。（取材「爆2公社」粉專）

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