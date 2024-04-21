為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

補油門不給超？騎士怒攔轎車爆爭執 互告強制、恐嚇

鍾姓騎士突然攔車和Toyota Corolla Altis駕駛理論。（取材「爆2公社」粉專）

鍾姓騎士突然攔車和Toyota Corolla Altis駕駛理論。（取材「爆2公社」粉專）

2024/04/21 17:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市30歲游姓男子駕駛白色Toyota Corolla Altis，與27歲鍾姓騎士因超車問題衍生行車糾紛，一路騎機車蛇行的鍾男突然攔停游男高分貝質問對方為什麼「補油門？」「不給超？」雙方爭執不下，警方到場後鍾男提告恐嚇罪，游男也提告強制罪，警方均依規定受理，並函送桃園地檢署偵辦。

有網友把行車糾紛影片PO在臉書社群表示，「來桃園吃飯準備回家的路上，遇到大哥級人物把我當街攔下，問我開車補什麼油門？奇怪的是我的車是油電車根本不會有什麼聲音，這傢伙當街把我攔下開始表演他的專長叫我下車，我只好在車內打110邊吃著紅豆餅看他表演等警察來，長達3分鐘的影片前面完全看不出來我跟他有任何糾紛，特地po給大家欣賞做案例教育，有家人在車上千萬別隨意下報警就對了」。

警方調查，游姓男子是於19日晚上8點32分許，駕駛Toyota Corolla Altis經桃園市平鎮區環南路段時，與騎乘重機車的鍾姓男子疑似因超車問題衍生行車糾紛，鍾男不滿游男補油門不給超車，並在路口以機車擋道攔停游男。

PO文的游男被攔下後在車內打110報警，並表示車內有家人千萬別隨意下車，報警就對了，這是「案例教育」；雙方於路口大聲爭執，游男強調，他所駕油電車根本不會有什麼聲音，何來補油門之說？恰巧員警在該路段巡邏，不到3分鐘員警就到場，將爭執的2人分開，但雙方互提告訴，游男對鍾男提告強制罪，鍾男則對游男提告恐嚇罪，警方均依規定受理，並函送桃園地檢偵辦。

鍾姓騎士突然攔車和Toyota Corolla Altis駕駛理論。（取材「爆2公社」粉專）

鍾姓騎士突然攔車和Toyota Corolla Altis駕駛理論。（取材「爆2公社」粉專）

鍾姓騎士突然攔車和Toyota Corolla Altis駕駛理論。（取材「爆2公社」粉專）

鍾姓騎士突然攔車和Toyota Corolla Altis駕駛理論。（取材「爆2公社」粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
行車糾紛騎士狂追小黃！吃13張罰單噴20多萬
2024/03/23 13:03

行車糾紛騎士狂追小黃！吃13張罰單噴20多萬
不爽騎士擋路 男抄鐵鍬飆罵還掐脖下場曝
2024/04/03 22:40

不爽騎士擋路 男抄鐵鍬飆罵還掐脖下場曝

建啤土地撥用案 北科大規劃5億修復
2車國道競速1人撞護欄飛出車外慘死 肇事駕駛過失致死罪起訴
2024/04/11 14:58

2車國道競速1人撞護欄飛出車外慘死 肇事駕駛過失致死罪起訴
美國男路怒症槍殺6歲童 被判無期徒刑40年才能假釋
2024/04/13 11:51

美國男路怒症槍殺6歲童 被判無期徒刑40年才能假釋

《押解》全台票房破萬席次 最後搶票
未打方向燈就右轉遭提醒 反辱罵「醜八怪」挨罰2000元
2024/03/17 12:41

未打方向燈就右轉遭提醒 反辱罵「醜八怪」挨罰2000元
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播