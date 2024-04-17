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闖勤美誠品潑汽油意圖縱火 紅衣男警訊中不時傻笑、答非所問

警方當場逮捕企圖縱火的王姓男子。（警方提供）

警方當場逮捕企圖縱火的王姓男子。（警方提供）

2024/04/17 20:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市勤美誠品綠園商場3樓的書店區，今天下午驚傳有人潑灑汽油意圖縱火，所幸保全及時制止通報警方逮人，而此事立即在網路上引發熱議，網友紛留言說「壓力大到要燒書店？」、「店員危機處理很好推一個」，更有網友說，「整間書店都是書籍等易燃物，還好沒點火，否則後果不堪設想」。

轄區第一分局表示，今日下午時52分接獲報案，西區公益路上勤美誠品綠園商場3樓書店區，有人潑灑汽油意圖縱火，員警獲報後立即趕赴，迅速逮捕24歲王姓男子，同時在現場查扣10公升汽油桶2桶、打火機2個、裝汽油桶的黑色背包1個等證物。

據了解，王男因不明原因持2桶汽油及打火機至現場，刻意選在書店內書架中公共走道淋澆汽油，還將兩桶汽油全數傾倒而出後欲縱火，隨即遭商場保全發現現制止，幸未引發火警造成人員傷亡，但全身蓬頭垢面的王男在警訊中極度不配合，時而傻笑時而欲言又止，對於為何要到書店縱火，更是答非所問。

警方表示，本案犯罪動機仍待釐清，目前已到其他住處搜索，希望能扣到購買汽油的發票等其他證物，後續除依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，一分局也呼籲，警察絕對不允許不法行為挑戰公權力，也提醒民眾切勿藉故生端，對於任何犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

而此案也隨即在網路引發熱議，網友在批踢踢留言說，「剛剛逛書店突然被臭到，然後發現前面地上蹲著一個男子試圖點火…」、「遇到這種事千萬別去找滅火器，溫度之高不是開玩笑的，趕快跑！」、「壓力大到要燒書店？」、「好誇張 抓起來了嗎？」、「都是書會完蛋耶 」。

警方查扣10公升汽油桶2桶、打火機2個、裝汽油桶的黑色背包1個等證物。（警方提供）

警方查扣10公升汽油桶2桶、打火機2個、裝汽油桶的黑色背包1個等證物。（警方提供）

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