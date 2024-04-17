中國蝦改標「台灣產」還延長有效期限 貿易商爽賺6.2億被起訴

新北地檢署。（資料照）

2024/04/17 16:16

〔記者王定傳／新北報導〕新北市御宏貿易及盈浜企業公司實際負責人陳志新，從中國、中南美及日本等國家或地區進口冷凍蝦仁、干貝等海鮮來台存放，涉指示員工將原產地標示為「台灣」，甚至把有效期限延長1至3年販售給下游廠商，從2019年至去年9月間，總計銷售蝦仁及干貝共6億2081萬餘元，新北地檢署調查後依行使偽造私文書及商品虛偽標記、詐欺取財罪嫌起訴陳男。

檢調調查，陳男經營的這2家公司長期從中國、中南美洲進口冷凍蝦仁，或從日本進口冷凍干貝等物後，存放於冷凍倉庫內，在接到下游業者訂單後，涉指示員工將已有記載原始保存期限的水產品解凍，再加入無磷保水劑（NP-99普羅，含碳酸氫鈉、檸檬酸鈉、檸檬酸、鹽），以提高保水性增加彈性，再以清水沖洗、包冰、再行冷凍。

請繼續往下閱讀...

檢調調查，在完成添加程序後，陳男還涉指示員工以塑膠包裝袋重新分裝水產品，並於封口處以連續式封口打印機，打上「添加完成日」開始起算1年至3年不等的不實有效期限（例如：2021年進口保存期限原本至2023年的蝦仁，經添加程序後，以添加日起算有效期限延長至2025年），最後還在紙箱上張貼「產地：台灣」等不實標籤貼紙。

陳男將印有不實產地、有效期限的水產，販售給下游餐廳或廠商，包含知名鍋貼店、空中餐點，及美式、港式甜點、泰式料理餐廳都因不知情進貨而受害。

新北市政府衛生局曾接獲民眾檢舉而於2022年間進行行政稽查，發現御宏將原始製造日2019年及有限期限2022年的2千多公斤冷凍白蝦仁，擅自延長3年有效期限至2025年。

檢察官曾信傑去年9月間，指揮調查局新北市調查處發動搜索，查獲擅自修改有效期限及不實產地的冷凍蝦仁289箱共5225公斤，干貝418箱共5656公斤；檢方從查扣的御宏歷史交易記錄中發現，御宏從2019年起至去年9月間，銷售蝦仁及干貝共6億2081萬餘元，其中冷凍蝦仁銷售總額4億9273萬、干貝1億2808萬餘元。

陳男否認不法，辯稱加工程序合法且全台灣都這樣做，亦未販賣過期食材；不過，檢方函詢新北衛生局得知，御宏加工程序並未實際改變原料狀態，非屬實質轉型（如從生食轉化為熟食），另函詢衛福部食藥署確認，不能把添加「NP-99普羅」食品添加物當作延長保存期限目的使用，並綜合其他證據將陳男起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法