母與同居人涉虐男嬰辯玩「飛高高」 分判7年10月、7年

高等法院駁回戴、邱二人上訴。（資料照）

2024/04/17 12:37

〔記者吳政峰／台北報導〕戴姓女子2021年底間生下一子，隨即帶著與邱姓男子同居於桃園，沒想到不到2個月，男嬰突失去生命跡象，送醫急救雖撿回一命，但被發現有骨折、顱內出血、癲癇等受虐性傷害，日後須長期臥床，連頭都抬不起來。桃園地檢署認定施虐的是戴、邱二人，依重傷害兒童等罪起訴，兩人辯稱只有玩「飛高高」，一審桃園地院仍判戴7年10月、邱7年刑；二審高等法院17日予以維持。

2021年12月，20歲的戴女喜獲麟兒，與22歲的邱姓男友一同住在桃園市大園區。2022年1月28日，轄內119突然接獲通報，指該名男嬰癱軟無意識，救護人員立刻趕往現場，驚見不到2個月大的男嬰已心跳停止，趕緊送往林口長庚搶救。

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經過全力搶救，男嬰從鬼門關前走一遭，大難不死，但醫護發現他雙側硬腦膜下出血、舊左側頂葉皮下血塊、新中線蜘蛛網膜下出血、雙側視網膜出血、右側第4至6節肋骨陳舊性骨折、疑似腦傷所致癲癇、疑似受虐性腦傷、發育不良，懷疑他遭到家暴，第一時間通報主管機關。

住院救治後，男嬰仍呈現全身偏軟，無法抬頭、伸手抓物與追視，醫師評估有嚴重發展遲緩、癲癇情形，須長期臥床，無法自行坐起、行走或自行處理個人日常生活，未來出現肢體、認知功能障礙等後遺症的可能性極高，依現今醫學技術及臨床經驗，無法藉由治療、復健而再進步或痊癒。

檢察官研判此為重大兒虐案件，立案偵辦，約談戴、邱二人說明。戴女辯稱，事發前幾個禮拜有把男嬰抱起來，於餵奶的時搖晃，幅度太大；用奶瓶餵奶時，則用左手扶著他的屁股，右手拿奶瓶，可能在抱、餵完奶後坐著水平左右搖晃，幅度一般、正常，沒有其他動作。

邱男表示，可能是之前男嬰在哭的時候，把他抱起來飛高高、搖晃，還有輕拍頭；也有雙手放在他腋下抱著他，坐著高舉男嬰，上下來回兩三次而已，幅度一般；男嬰當天喝完奶還是一直哭鬧，他有幫忙壓肚子，看把牛奶吐出來會不會比較舒服，沒想到男嬰突然癱軟，他趕緊幫忙CPR。

兩人矢口否認施虐，但林口長庚出具診斷報告，直指綜合男嬰整體傷勢評估，「疑似受虐性腦傷及嬰兒搖晃症之可能性極高」，若真如戴、邱二人所言只有飛高高，這種傷勢須劇烈搖晃，甚至甩丟，才可能造成；至於邱男稱按壓腹部助吐奶，部位與肋骨骨折處還有一段距離，兩者間的因果關係較低。

桃檢認定戴、邱二人無視男嬰不到2個月大，身體發育尚未完全，腦部及其他身體器官均極為脆弱，以劇烈搖晃、甩丟、碰撞、按壓等方式凌虐，依刑法第277條第2項成年人對兒童傷害致重傷、第286條第3項對於未滿18歲之人施以凌虐致重傷等罪，提起公訴。

一審桃院指出，兩人於偵查中先辯稱是過失傷害，被起訴後才承認傷害及凌虐等罪，但否認致重傷，並非因為「造成他人受害」而悔悟，且對造成男嬰受害，多以沉默、沒有意見等詞回應，甚至到言詞辯論前，前仍未完成16小時的親職教育，難認犯後態度良好。

兩人雖請求輕判及緩刑，但桃院認為兩人有任何顯可憫恕之處，不符合法定要件，審酌兩人犯行後，判戴7年10月刑、邱7年刑。兩人不服，提起上訴。

二審高等法院審理相關事證，認定一審桃園地院認定事實並無違誤，量刑亦屬妥適，並未濫用裁量或違反比例原則，判決無違誤，17日駁回上訴，仍可上訴。

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