男嬰遭「手撥開」臉著地翻摔！苗栗社會處調查托嬰中心

頭份托嬰中心1男嬰被托嬰人員「手撥開」臉著地，社會處介入調查。（陳光軒提供）

2024/03/15 10:25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一間托嬰中心14日發生托嬰人員將男嬰「手撥開」導致男嬰臉著地後翻摔狀況，因家長可以透過手機得知小孩在托嬰中心情況，有民眾得知向苗栗縣議員陳光軒反映，目前縣府社會處已經收到陳情，介入調查，男嬰狀況無大礙。社會處表示，該名托嬰人員動作較粗魯、不細心，將會調查監視器畫面，釐清狀況及是否有其他小孩遇到類似狀況。

苗縣府社會處處長張國棟表示，與家長連繫後，所幸該名男嬰並無大礙，但為了嚴謹處理，會全面檢查該托嬰中心監視器，了解該托嬰員照顧的孩子是否遭遇相關情況，視狀況處置。

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陳光軒則指出，男嬰的母親向他說，因最近台北市虐童事件，特別注意托嬰中心的監視器畫面，看到自己的孩子被老師用被子直接蓋住頭，隨後小男嬰爬到老師的椅子下方，老師也沒有關心他的狀況，直到後來老師要將其移開，卻是一手大力將他撥開，小男嬰直接左臉著地翻摔出去。

陳光軒強調，事件還沒完整檢視其他被拒絕調閱的畫面前，還無法確定是否有更離譜的照顧行為，但就目前的畫面，確實有不當照顧的情況，園所內任由小嬰兒爬行，人員疏於照顧，是否為常態，都有待苗栗縣政府介入進一步釐清。

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