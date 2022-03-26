5嬰兒受虐！台中華興托嬰中心閉門開會 家長砲聲隆隆

華興托嬰中心遭虐嬰的家長要求撤照並要真相。（記者蘇金鳳攝）

2022/03/26 13:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於華興托嬰中心3名托育員虐童事件，業者今天在華興幼兒園召開家長說明會，現場採閉門會議，但仍可聽到家長炮聲隆隆，雙方談了一個多小時未達共識，負責人便離開，受害家長要求撤照、3名施虐托育人員終身不得從事幼教工作及要求中央修法加重處罰，還要市府公佈調查真相等多項訴求。

社會局表示，經全面調查，華興托嬰中心3名托育人員不當對待多名幼兒，各加重裁罰15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員；托嬰中心負責人因照顧管理疏失，加重裁罰30萬元，托嬰中心停辦1年並公布名稱及負責人姓名。

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至於要求撤照，社會局表示，依兒少權法第108條第2項，如托嬰中心對於命其停辦拒不遵從或停辦期限屆滿仍未改善，才可以廢止其設立許可。而終身不得任用的要求，社會局指出，依照中央會議決議限制不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員之期間為5年至30年。此案已加重裁處3名托育人員計10年期間不得擔任兒少福利機構之負責人或工作人員。

華興托嬰中心去年發生一件虐嬰案，女嬰家長報案後，社會局以為只有女嬰遭虐，在調查後結案，但受害家長在看錄影帶後，發現不止一童受害，今年2月遭虐女嬰家長與另一位遭虐男嬰家長在時代力量南屯區主任吳佩芸陪同下召開記者會，社會局展開調查，竟共有5嬰兒受虐。

華興托育中心今天與受害家長進行說明會，市議員張耀中及吳佩芸要陪同家長進入，但業者只允許家長進入，雙方爆發口角，但業者仍堅持限定家長進入召開閉門會議，門外可聽到會場內炮聲隆隆。張耀中表示，業者情節重大，要求社會局對業者撤照，不是只停業一年。

受害家長們表示，他們質疑業者，如此多小朋友長時間被施虐，負責人會不知道？為何監視畫面只提供十天，甚至畫面還有沒有聲音和影像，要求業者及社會局都要說清楚。

受害學童的家屬更表示，一定要撤照，不能只停業，而且3名托育員終身不得從事幼教工作，因為沒有愛心及耐心的人有可能會再犯。

吳佩芸表示，家長的訴求為華興要撤照，3名托育員終身不得任幼教職，立法院修法，加重處罰，並且公佈調查結果。

社會局表示，已主動告發華興托嬰中心3名托育人員，將相關事證送交檢調，全案目前由檢察官指揮偵辦中，因偵查不公開，相關人員不得透露案情，因此調查報告也不能透露，社會局已就行政違法事由裁罰，刑事責任部分由司法機關依程序處理。

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華興托嬰中心開虐嬰事件說明會，限定家長入內，並大門深鎖。（記者蘇金鳳攝）

華興托育中心與家長開說明會，但協調未果。（記者蘇金鳳攝）

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