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首頁　>　社會

恐怖！鄰居糾紛竟潑鹽酸浴廁清潔劑 父子檔灼傷送醫

南投縣草屯鎮黃姓民眾前晚8點騎機車準備外出，突遭對面鄰居莊姓男子持浴廁鹽酸清潔劑潑灑。（民眾提供）

南投縣草屯鎮黃姓民眾前晚8點騎機車準備外出，突遭對面鄰居莊姓男子持浴廁鹽酸清潔劑潑灑。（民眾提供）

2024/04/16 13:52

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮仁愛街前（14）日晚間發生驚悚潑酸案，70歲與45歲的黃姓父子遭鄰居34歲莊姓男子潑灑浴廁用鹽酸清潔劑，造成2人臉、臉及四肢多處灼傷緊急送醫救治，警方調查2家人多年來相處不睦，互有嫌隙，目前潑酸傷人的莊男精神狀況不穩，先由警方強制就醫，被害父子決定提告，後續依傷害罪嫌函送法辦。

警方調查，34歲莊男與住對面的鄰居黃姓父子長期有糾紛，去年曾持磚塊攻擊砸毀黃家車輛，日前又到黃家的騎樓潑灑浴廁用鹽酸清潔隊，當時沒有造成人員受傷，黃姓民眾為此報警，但前晚雙方發生更嚴重衝突，莊男直接朝45歲黃姓男子潑酸攻擊，黃父發現出面攔阻也被強酸波及，父子雙雙掛彩受傷，而鄰居互有嫌隙即潑酸洩憤致人受傷，也嚇壞其他街坊鄰居。

受傷的黃男指稱，當晚8點左右載安全帽準備騎機車出門，莊男即持鹽酸清潔劑上前對他潑灑，當時小孩正開門要出去，察覺有異及時逃開才未被波及，但父親出面攔阻遭波及，2人受傷送醫。

案發後警方已展開偵辦，莊男則對犯行坦承不諱，但稱其患有躁鬱症，無法控制自己行為，所以才一時失控向對方潑灑鹽酸浴廁清潔劑，由於莊男精神狀態不穩，先將其強制就醫，後續將依傷害等罪嫌函送法辦。

黃姓民眾身體多處被潑酸後趕緊退回家中，黃父外出阻攔也被波及。（民眾提供）

黃姓民眾身體多處被潑酸後趕緊退回家中，黃父外出阻攔也被波及。（民眾提供）

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