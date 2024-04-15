C型鋼掉落機捷軌道險釀大禍 初判從25到26樓工地防塵網開口處飛出

桃園市勞檢處15日會同北區職業安全中心前往工地調查，初判C型鋼是從25到26樓工地防塵網開口處飛出。（桃市府提供）

2024/04/15 19:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園機場捷運13日發生一旁建案長約2米的C型鋼掉落機捷軌道事件，造成13列車延誤、3500名乘客受影響，由於負責建案的東霙營造曾有掉鋼管射穿轎車前科，該建案過去曾被勞檢裁罰共126萬元，卻仍發生離譜掉落事件，勞動局今於議會工作報告，議員促嚴懲「慣犯」，而勞檢處今（15）也會同勞動部職業安全衛生署北區職業安全中心前往調查，初判C型鋼是從25到26樓工地防塵網開口處飛出。

建管處已勒令該工地停工，依建築法裁處27萬元罰鍰，並限期改善，桃捷公司也將究責並要求賠償66萬元損害，勞檢處也前往現場實施勞動檢查，發現有未設置防止物體飛落設備、護欄、護蓋或安全網、物料擺放管理等10項缺失。

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勞檢處表示，該工地為80米以上建築工程，屬於北區職安中心轄管，今再會同轄管單位前往勞檢，初步確認掉落在機捷軌道上的模板C型鋼槽，應是從該處B棟25至26樓工地防塵網開口處飛出，彈落到機捷軌道上。

據悉，該營造商是從台中北上，目前在桃園僅1建案，北區職安中心過去曾對該工地勞檢14次，其中停工1次、罰鍰10件，罰鍰金額共126萬元，加上2016年曾在台中發生天降鋼管，多位議員批「根本就是慣犯」，要求市府重懲。

龜山區議員陳雅倫表示，去年台中捷運發生意外後，市府3天內迅速盤查，此次桃園發生C型鋼掉落，也應比照辦理、嚴查重罰，不該撇開責任推中央；議員李宗豪表示，該營造商過去就有不良紀錄，針對高風險營造商，市府更要嚴格控管，市府僅裁罰27萬元根本不痛不癢，預防比裁罰還重要，不只要從嚴稽查，捷運沿線工地稽查也都要啟動。

議員孫韻璇表示，該建案已有前科，顯然市府沒有記取教訓，針對有「黑歷史」的營造商應從嚴稽查；議員謝美英認為，該營造商天降建材不是第一次，對於這種有前科的公司，勞動局應該重嚴查核，也應檢查防護、吊掛相關作業是否符合規範。

勞檢處表示，機捷沿線桃園市轄管建案有30處，雙北、北區職安中心轄管有18處，桃園市部分將會同建築管理處、桃園大眾捷運公司組成聯合稽查小組並成立專案實施監督檢查，除稽查是否有使用塔吊起重機或重型起重機，並將訂定相關吊掛物防止災害對策及落實自主檢點等，預計2週左右完成，如有違反法令規定將依法裁處，其餘將函請當地勞檢機構協助檢查。

另，桃市府表示，將建議職安法修法、捷運周邊高空吊掛作業全程錄影、增加高風險工項進行時監造單位必須查核規範、重大事件依據比例原則提高罰鍰、考量時效可授權地方共同稽查處分權責等，包括建議修法訂定位於捷運限建範圍內的工程，若有使用塔吊式起重機作業需設置監視設備，發生重大事件可依工程規模及違規紀錄提高裁罰金額。

桃園市勞檢處15日會同北區職業安全中心前往工地調查，初判C型鋼是從25到26樓工地防塵網開口處飛出。（桃市府提供）

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