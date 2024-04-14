統神們看過來！ 男與未成年少女「合意性交」拍片判4年10月

彰化地方法院。（資料照）

2024/04/14 12:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕藝人黃子佼因付費收看和持有未成年少女影片，引發軒然大波，對此統神（本名張嘉航）在直播中直言「沒那麼嚴重」，還說「網路上很多人在Ｘ未成年，如果Ｘ了別人女兒就賠錢，就是那麼簡單」，台北市議員苗博雅提醒統神「沒那麼簡單」，若對方未成年，「合意性交」都觸犯妨害性自主罪，不能緩刑。

法律規定確實如此，彰化地方法院日前審結一件妨害性自罪案件，被害人（以下稱A女）未滿14歲，被告甲男則已成年，雙方在手機遊機中認識，甲男先誘使A女用手機自拍胸部、下體、撫摸身體之猥褻影片供其觀賞，又在一個月內連續將A女約出5次，在A女的同意下進行性交及拍攝猥褻影片，甲再透過通訊軟體將影片傳給第三者，由於罪證確鑿，甲男被判處4年10月徒刑。

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判決書指出，雙方在去年1月間透過手機遊戲軟體中認識，2月7日甲男誘使A女自拍猥褻影片供他觀賞；2月11日甲男將A女帶到彰化某汽車旅館性交同時拍攝影片，接著每隔一個禮拜就將A女約出，雙方在大樹下隱密處或某間廟的隱秘空間性交，每次性交時均以手機自拍，前後共5次，事後甲男將影片用通訊軟體傳給第三者。

判決書指出，被告所犯為刑法第227條第1項之對於未滿14歲之女子為性交罪、第36條第1項之拍攝兒童為猥褻行為之電子訊號罪；被告一行為觸犯二罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從重罪論刑，因此以較高刑度的「對於未滿14歲之女子為性交罪」論處，一罪判3年6月，共5罪。

法官表示，被告為心智成熟之成年人，知悉告訴人A女係未滿12歲之兒童，身心尚在發育中，對於男女間之性事尚屬懵懂階段，卻為滿足個人性慾而對其性交，雖然沒有違反A女的意願之方法為之，但仍對其身心發育及人格發展造成一定之不良影響，考量被告犯後坦承犯行，兼衡被告之犯罪動機與目的、犯罪手段，所生危害、告訴人等無意願與被告和解，應執行4年10月徒刑。

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