國小女童上課默默流淚 導師追問揭遭媽媽同居人摸胸臀

苗栗縣男子阿成（化名），與女友同居不久，就對女友的未滿12歲女兒小美（化名）兩度伸狼爪，趁小美睡覺之際摸胸、摸臀；因小美在課堂上默默流淚，導師追問之下，此事才被揭發。（資料照）

2024/03/24 15:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣男子阿成（化名），與女友同居不久，就對女友的未滿12歲女兒小美（化名）兩度伸狼爪，趁小美睡覺之際摸胸、摸臀；因小美在課堂上默默流淚，導師追問之下，此事才被揭發，阿成還辯是小美不服管教，因而向學校老師告狀誣陷。但案經苗栗地方法院審理，法官認阿成所言為卸責之詞，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，各處8個月、9個月徒刑，應執行有期徒刑1年2個月。

判決書指出，阿成於2022年暑假開始，與小美的母親同居，阿成明知小美當時為小學四年級升五年級、未滿12歲的兒童。阿成兩度於小美母親外出工作不在家之際，於中午、午餐後各別於住家房間、客廳沙發上，趁小美睡午覺之際，伸手撫摸小美的胸部、臀部。

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小美被阿成的行徑嚇著，但隱忍不敢出聲，也不敢跟媽媽說，後因小美於上課期間突然哭泣落淚，經班導師發現後並追問原因，小美才吐露遭媽媽同居人欺侮。

阿成辯稱，是小美不服管教，用這種方式去學校跟老師講，他是叫小美起床，沒有摸小美胸部，只有不小心碰到臀部，否認有對小美乘機猥褻。

法官認為，小美證述的情節前後雖略有不一，但應是囿於其年紀及記憶關係所致，尚不得以此即認小美的證述不可採信。況此案之所以被發現，是因小美於上課期間偶然流淚，由導師與小美對談後才得知，並由導師依法通報，顯見此案並非由小美主動向他人提及，實難認小美有藉此設詞誣陷被告之動機。

法官審酌，阿成身為小美母親之同居人，竟漠視兒童之身體及性自主權，為滿足一己之私慾，罔顧倫常，2次乘小美睡著之際，行猥褻行為，自我克制能力及法治觀念不足，且小美身心受創，且犯後否認犯行，態度難謂良好，兼衡阿成沒有前科素行，及智識、經濟收入等一切情狀，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪2次，各處8個月、9個月徒刑，應執行有期徒刑1年2個月。

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