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偷渡集團曾差點悶死越南客、衝撞海巡隊員 管碧玲下達2大指示

管碧玲（中）要求將偷渡集團「首腦緝拿到案、瓦解犯罪集團」。（取自管碧玲臉書粉專）

管碧玲（中）要求將偷渡集團「首腦緝拿到案、瓦解犯罪集團」。（取自管碧玲臉書粉專）

2024/04/13 12:39

〔記者洪定宏／高雄報導〕新內閣即將上任，確定獲得留任的海委會主委管碧玲今天針對越南偷渡客問題，在臉書粉專發文強調，該組偷渡集團曾在去年3月、12月被查獲，不僅差點悶死偷渡客，這次還衝撞海巡查緝隊員，她下達2大指示，希望「將首腦緝拿到案、瓦解犯罪集團」。

管碧玲下達的2大指示，首先是「請召集走私偷渡聯繫會報成員中的六大查緝系統，鎖定此一重大惡性犯罪首謀，發揮六大查緝機關力量，建立聯合查緝機制，共同追緝幕後首謀，以加速落網！」

第二是「本案為入出國及移民法修法後查獲首起偷渡案，5名國人均能聲押獲准，各單位辦案應循此例，以更有利的具體證據」，提供給檢方向法院聲請羈押並裁准。

管碧玲指出，今年3月30日，海巡署查獲喀麥隆籍「JESSIE（婕西號）」雜貨輪載15名越南偷渡者，船長與船員共5名台灣人均已收押禁見，這是3月1日入出國移民法修正加重刑責後，海巡署破獲、適用新法的第一起案件。

管碧玲強調，調查顯示，這組偷渡集團至少在去年3月、12月，被查到各載運10數名越南人非法來台，其中一次幾乎要悶死偷渡者，這次還衝撞海巡查緝員，密集犯案且手段兇殘，是惡性重大的走私偷渡犯罪集團。

管碧玲指出，過去對載運偷渡的刑責僅3年以下，該組犯罪集團涉案人都被法院裁定交保，又繼續謀畫犯罪，不到半年再犯案。今年3月1日，入出國移民法修正加重刑責後，刑責提高為1年以上、7年以下，更針對營利者處3年以上、10年以下有期徒刑，這對海巡緝獲婕西輪案有很重大意義，因為可用組織犯罪查辦，更能重罰惡性的連續偷渡集團。

管碧玲查看喀麥隆籍「JESSIE（婕西號）」雜貨輪船艙。（取自管碧玲臉書粉專）

管碧玲查看喀麥隆籍「JESSIE（婕西號）」雜貨輪船艙。（取自管碧玲臉書粉專）

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