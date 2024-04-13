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收購我護照賣給中國人／偷渡失敗 中國女改假結婚留台 邊陪酒 邊受中國福青幫指揮

中國籍女子鄭子娟（小圖）想方設法居留台灣後遭中國黑幫吸收價購台灣護照，警方查扣犯案手機、國際快遞包裝袋、護照等贓證物（大圖）。（記者邱俊福翻攝）

中國籍女子鄭子娟（小圖）想方設法居留台灣後遭中國黑幫吸收價購台灣護照，警方查扣犯案手機、國際快遞包裝袋、護照等贓證物（大圖）。（記者邱俊福翻攝）

2024/04/13 05:30

拿到身分證馬上離婚

〔記者邱俊福／台北報導〕涉替中國福青幫收購台灣護照的五十六歲中籍配偶鄭子娟，可說是無所不用其極來台的「激進分子」，她出生於中國福建省福州市，二○一六年間曾偷渡來台遭查獲遣返，不久改以假結婚方式來台，成功取得身分證後隨即離婚，和人在中國的何姓前夫復婚；夫妻二人分居兩岸，鄭婦一方面在宜蘭的酒店陪酒，還同時與中國丈夫聯手，接受福青幫的指令在台從事犯罪。

復婚中國前夫 聯手犯罪

鄭婦與手下收購台灣護照的手法是，上網打出「限三十五歲以上，男女不限，有誠意者，全台皆可，價格私談」等條件價購護照，不過檢警追查時進一步發現，該集團並非隨意收購台灣護照，而是先由黑幫分子列出性別、年紀、臉型等條件交給何，何再轉給鄭，鄭交付旗下賴姓成員，由賴男依相關條件收購合用的護照，且還會提醒出售護照者「立即申報遺失，絕無事尾」。

依性別年紀臉型收購

警方調查，何、鄭是因地緣關係，遭根基在福建省福州市的福青幫吸收，福青幫是當地知名幫派，專門於歐、美等國家從事偷渡、走私等不法行徑。

鄭婦為求達成任務，因此吸收卅歲賴男統籌，透過網路廣告收購或者抵債等方式取得護照，賴男又再吸收沈姓、林姓二名成員跑腿，擔任外出收取護照的車手。

重要客人 一本賣百萬

鄭婦等人以每本七千元至一萬元代價取得護照後，再向黑幫收取一萬四千元至一萬七千元酬庸，黑幫則以每本大約卅萬元台幣賣給中國客戶，但「重要」客人，一本最高價可賣到近百萬元台幣。

鄭子娟吸收30歲賴男（中）擔任核心手下。（記者邱俊福翻攝）

鄭子娟吸收30歲賴男（中）擔任核心手下。（記者邱俊福翻攝）

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