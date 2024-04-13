士院法官墜樓身亡 司法院長許宗力公開信：團隊難辭其咎

昨天發生法官墜樓身亡事件，司法院長許宗力12日發出「給法官的一封信」，坦言讓法官及同仁們長期在高壓、過勞的環境中工作，司法行政團隊難辭其咎。（資料照）

2024/04/13 11:44

〔記者吳政峰／台北報導〕司法官班52期第一名結業的士林地院法官李昭然，疑因不堪工作壓力負擔，11日深夜墜樓離世，司法院長許宗力12日發出「給法官的一封信」，坦言讓法官及同仁們長期在高壓、過勞的環境中工作，司法行政團隊難辭其咎。

許宗力對李昭然的離世深感悲痛，強調士院已啟動心理支持措施，法官們如果需要協助，請勇敢、主動向院長提出。而讓法官及同仁們長期在高壓、過勞的環境中工作，司法行政團隊難辭其咎。司法院正研擬修正法院組織法等法規，希望突破總員額法對司法人員的員額上限，爭取更多的法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務，減輕工作負荷。

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許宗力表示，他很重視法官工作負擔過重問題，這幾年來司法院多管齊下，包括增補審判人力，爭取修改總員額法，增加司法機關總員額1100人，2016年至2023年共增加法官124人、書記官337人、法官助理426人，讓每一全股法官都擁有一位法官助理。

他也推動《裁判書簡化方案》、修正刑事訴訟法《限縮第三審上訴》及《擴大第一審獨任審理範圍》、修正民事訴訟法之訴訟費用規定《避免耗費司法資源》、《防杜各類訴訟濫訴》、《擴大司法事務官辦理事務範圍》、《金字塔型訴訟制度》、《訴訟外紛爭解決機制（ADR）》等減輕負擔的制度。

他還提出《身心健康方案》調節法官工作壓力，提供心理諮商；引進《身心增能健康檢查》；推動《候補法官支持方案》，強化司法同仁身心健康等等關懷措施，2023年使用身心健康方案的司法同仁74人、419次。雖已努力採取這些因應措施，但還是遠遠追不上案件增加的速度。

許宗力說，不能只是不捨李昭然，不能只是撫平情緒後繼續無邊勞苦，他除已延長刑事詐欺案件的辦案期限外，另研議放寬相關管考規定，且對於法官的職務評定，不以法官未結案數多寡，作為考核法官是否優良的唯一標準；推動法案時，亦一併進行人力影響評估。

許指出，會督請同仁加強與立法、行政部門溝通，讓外界瞭解司法過勞困境，有身心健全的法官，才會有健全的司法給付，請求各位同仁善自珍重，他時刻掛懷琢磨如何推動改善措施，但無論如何，「我們做得的遠遠不夠。」

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