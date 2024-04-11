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清明掃墓火警多 南市消防局開出9罰單

今年清明連假，南市消防人員仍忙於撲滅山林田野火災。（圖由南市消防局提供）

今年清明連假，南市消防人員仍忙於撲滅山林田野火災。（圖由南市消防局提供）

2024/04/11 16:16

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市政府消防局於今年清明連假期間，執行消防安全整備勤務，針對違規田野引火燃燒共開出9張舉發罰單，每1張裁罰3000元台幣，分別是在佳里區2件、將軍區1件、新市區1件、學甲區1件、玉井區3件及官田區1件。

今年清明連假，台南市府警、消等單位雖啟動分流措施，但墓地火警仍然此起彼落，消防員忙打墓地野草火災，過程也發現有違法引火燃燒田野的行為人，在各地相繼開了9張舉發單，每張要開罰3千元，以儆效尤。

南市消防局呼籲民眾每年掃墓不燃燒紙錢，儘量以功代金取代燃燒金紙，如果有燃燒金紙一定要注意餘燼，避免產生野火，造成空氣污染，更可怕的還會造成不必要的財物損失或人員傷亡。消防局每年在重點墓地會派遣各轄區消防隊啟動墓地巡視防護、實施防火宣導並發放小水袋預防火災發生。

台南市長黃偉哲提醒民眾防範火災、人人有責，並重申台南市已公告禁止田野引火燃燒之行為，一旦有違反消防法情事，立即開出舉發單；另若造成空氣污染或影響發生財物損失、人命傷亡者，再依空污法等相關法規處罰及究責，請市民應當謹慎。

消防局長李明峯也請民眾摒除陋習，勿用火除草或農田收成整地勿焚燒稻草，以免觸犯消防法遭罰。

今年清明連假與掃墓期間，台南市多地發生山林田野火災。（圖由南市消防局提供）

今年清明連假與掃墓期間，台南市多地發生山林田野火災。（圖由南市消防局提供）

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