纏訟17年！前汐止市長黃建清濫權圖利 判刑6年定讞

前汐止市長黃建清（右）濫權圖利，判刑6年定讞。（資料照）

2024/04/10 19:33

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍台北縣前汐止市長（改制新北市汐止區）黃建清，違法核發「祭祀公業保儀大夫」與「祭祀公業仙媽公」的派下全員證明與文書，經纏訟17年，高等法院更三審前年2月依圖利、偽造文書等罪，並依速審法規定減刑，將黃判處6年有期徒刑；最高法院今除撤銷沒收土地部分，其餘皆駁回上訴，黃判囚6年、褫奪公權4年定讞，法院已通知檢方啟動防逃機制。

其餘共犯地政士吳仁惠、趙河清、蔡宏昇，亦各依圖利罪判處4年徒刑、褫奪公權3年定讞。

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判決指出，蔡宏昇得知汐止「祭祀公業保儀大夫」因土地遭徵收而有6000餘萬元補償費，為領取徵收款，明知「祭祀公業保儀大夫」是神明會，並非一般祭祀公業，卻提供不實的沿革、派下員系統表，申請變更蔡宏昇為「祭祀公業保儀大夫」管理人。

申請遭縣府駁回後，蔡男輾轉找到時任汐止市長黃建清尋求協助，黃建清於2007年11月指示下屬上簽呈，再由他違法核章准予公告。隔年1月蔡男未實際召開派下全員大會，卻偽造會議紀錄，向汐止市公所報請備查新任管理人，黃建清同意核發派下全員證明並同意備查。

蔡男持以向北縣府請領土地補償費6684萬餘元，並申請變更登記，將自己登記為保儀大夫14筆土地的管理人；得款後，將其中一半匯入人頭帳戶，餘款才以「祭祀公業保儀大夫管理人」名義持有。

此外，陳姓男子2007年覬覦土地利益，持偽造的陳氏祖譜，向南港區公所申請核發「祭祀公業仙媽公」派下全員證明書未成，透過鄰居介紹認識黃建清，雖然該地不在汐止，黃建清竟仍核章准予公告，並指示下屬核發派下全員證明。

陳男隨後偽造派下全員大會會議紀錄，向汐止市公所申請備查新任管理人，黃建清仍批示回覆同意，陳男再持以向松山地政事務所申請變更自己為該公業的南港9筆土地管理人。松山地政事務所要求補正，陳男遂於同年4月15日申請變更核發財產清冊，黃建清指示下屬准予核發。

調查局接獲檢舉，查出汐止市公所違法受理申報並核發證明與備查，黃建清為免東窗事發，緊急發函廢止該派下全員證明書，仍遭查辦。

全案經17年纏訟，高院更三審2022年2月宣判，因訴訟期間超過8年，適用速審法減刑規定，減刑判處6年徒刑、吳仁惠等3人各4年徒刑。

案經上訴，最高法院今認定原判決的量刑無違誤，駁回上訴定讞，僅將變更土地登記的不法所得沒收部分，發回高院更審。

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