「肅貪女英雄」王玉升涉貪有逃亡之虞 延長限制出境8個月

高院更一審認定有「肅貪女英雄」稱號的王玉升具高度逃亡之虞，今裁定她應延長限制出境8個月。 （資料照，記者陳志曲攝）

2022/08/24 17:57

〔記者楊國文／台北報導〕新北市汐止區公所民政課前視導王玉升，因檢舉前汐止市長黃建清收賄，曾被譽為「肅貪女英雄」，但她接手祭祀公業業務後，卻被控勾結掮客李昌諭，向祭祀公業保儀大夫管理人蔡宏昇索賄2億餘元，一審依違背職務收賄、行賄等罪重判王玉升13年、李昌諭12年半、蔡宏昇6年徒刑，高院改判3人都無罪，最高法院則撤銷發回更審，高院更一審認定王玉升、李昌諭均有逃亡之虞，今裁定明天（25日）起2人均延長限制出境、出海8個月。

高院更一審裁定指出，王玉升、李昌諭之前遭限制出境、出海禁令，已於8月24日屆滿，更一審於本月22日開庭時，高檢署檢察官建請應予繼續實施限制出境等處分，合議庭經考量一審重判王玉升13年、李昌諭12年半，其犯罪嫌疑均仍重大，有高度逃亡可能性，若解除限制出境、出海處分，很可能將滯留海外不歸，為維護公益及將來訴訟進行的必要，均有將王玉升等2人繼續限制出境、出海的必要，因此裁定2人均自8月25日起，繼續限制出境、出海8個月。此案可抗告。

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檢方指控，祭祀公業保儀大夫擁汐止逾10億元土地，法規上屬神明會，而非祭祀公業，土地轉移不易，蔡宏昇想轉賣土地，被業務承辦人王玉升多次退件；2008年間，蔡宏昇涉以700萬元賄賂時任汐止市長黃建清，黃建清將王玉升調職，交辦親信處理祭祀公業業務，放水助蔡宏昇取得派下全員證明，王玉升向調查局檢舉，黃建清等人被起訴判刑。

黃建清下台後，王玉升重掌祭祀公業業務，2013年升任視導，她被控私下找蔡宏昇簽訂土地買賣委託書，泡製黃建晴的手法，違法放行蔡宏昇的申請，另找土地掮客李昌諭，將祭祀公業保儀大夫名下的21筆土地，以6億1500萬元賣給不知情的建商欣偉傑。

王玉升、李昌諭向蔡宏昇要求分紅2億3115萬元，但實拿僅4040萬元，李昌諭收款後再轉交1695萬元給王玉升，但她到案堅稱沒有收錢，仍被起訴。一審時，王玉升改口稱李昌諭請她保管仲介費，請她代簽六合彩但輸光光。士林地院認定3人有罪，重判王玉升13年、李昌諭12年半，蔡宏昇6年。

但二審認為，祭祀公業保儀大夫屬神明會、不是祭祀公業，2009年10月間汐止市公所祭祀公業業務承辦人張漢民依前市長黃建清指示，違法核發派下員證明，此違法的行政處分在蔡宏昇2013年申請規約備查時，仍未撤銷，撤銷權已逾2年除斥期限，其效力依然存在，汐止市公所並沒有暫緩受理、或不予備查的裁量權，認定王玉升2013年6月簽請會辦單位准予備查，乃依法行政，既未違背職務、也無登載不實，改判3人都無罪，僅有違反公務人員服務法的行政違規，沒有刑責。

檢方不服逆轉改判無罪，上訴三審，最高法院審理認為，二審判決調查未詳盡、理由不完備，將全案撤銷發回高院更一審審理中。

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