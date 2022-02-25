前汐止市長黃建清圖利罪判刑11年 受惠速審法改判6年

前汐止市長黃建清。（資料照。記者羅沛德攝）

2022/02/25 13:43

〔記者吳政峰／台北報導〕台北縣前汐止市長（現改制新北市汐止區）黃建清，涉嫌違法核發知轄內「祭祀公業保儀大夫」與「祭祀公業仙媽公」的派下全員證明與文書，被依圖利、偽造文書等罪判刑11年。歷經多年審理，高等法院更三審依照「刑事妥速審判法」規定減刑至6年，仍可上訴。

蔡姓男子得知汐止「祭祀公業保儀大夫」因土地遭徵收而有6000餘萬元補償費，為領取徵收款，明知「祭祀公業保儀大夫」乃神明會，非一般祭祀公業，竟提供不實沿革、派下員系統表，申請變更蔡宏昇為「祭祀公業保儀大夫」管理人。

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遭駁回後，蔡男輾轉透過人脈結識黃建清求助，黃建清2007年11月，指示下屬在職務上所掌的內部簽呈公文書上簽請核准，再由他於該簽呈上核章而違法准予公告。

蔡宏昇未於2008年1月17日召開派下全員大會，竟持不實的會議紀錄，向汐止市公所報請新任管理人備查，黃建清即同意核發派下全員證明，並同意備查蔡男為管理人。

蔡男持不實的公文資料向台北縣政府請領土地補償費6684萬3772元（含利息），另申請變更登記「祭祀公業保儀大夫」14筆土地管理人為他本人。

蔡男拿到補償款後，即將其中一半款項匯入人頭帳戶，餘款才以「祭祀公業保儀大夫管理人」名義持有。

另外，一名陳姓男子前持偽造的陳氏祖譜向南港區公所申請核發「祭祀公業仙媽公」派下全員證明書未果，但仍覬覦該處的龐大土地利益，遂於2007年12月間，透過鄰居結識黃建清。

該土地處於台北市南港，而非汐止，申請案不應由汐止市公所受理，黃建清卻仍核章准予公告，並指示下屬核發派下全員證明。

陳男拿到證明後，旋即製作不實的派下全員大會會議紀錄，向汐止市公所申請備查新任管理人，黃建清批示回覆同意備查陳男為管理人後，陳男遂持該同意備查的公文書，向松山地政事務所申請變更「祭祀公業仙媽公」位於台北市南港區9筆土地的管理人。

松山地政事務所要求補正，陳男遂於同年4月15日申請變更核發財產清冊，黃建清指示下屬准予核發。直到有人向調查局檢舉本案汐止市公所違法受理申報，黃建清唯恐東窗事發，才緊急於同年6月4日發函廢止「祭祀公業仙媽公」派下全員證明書。

士林地院2013年判黃建清11年徒刑，褫奪公權5年，歷經多年纏訟與發回，高院更三審25日以全案訴訟期間超過8年，符合速審法的減刑規定，改判黃建清6年徒刑，褫奪公權4年，仍可上訴。

蔡男則被依圖利罪共犯判刑4年，褫奪公權3年；陳男已歿，不予追訴。

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