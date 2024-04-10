王雪紅投資成立「威望」公司控私呑近5億 前總經理無罪定讞

由宏達電董事長王雪紅投資的電影事業「威望國際（Catchplay）」指控前總經理張心望（見圖）涉私呑近新台幣5億元，提告背信罪，高等法院今以罪證不足，判決無罪定讞。（資料照）

2024/04/10 16:19

〔記者楊國文／台北報導〕由宏達電董事長王雪紅投資成立的電影事業「威望國際（Catchplay）」公司，控告前總經理張心望涉嫌浮報948部影片授權金，侵吞1534萬餘美元（約新台幣4.8億多元）挪作私用，台北地檢署曾三度不起訴，均經高檢署發回續查，北檢第4次偵查後依背信罪起訴張，台北地院審理後認定犯罪證據不足，判張無罪；全案上訴後，高等法院今判決駁回，張無罪確定。

對此，威望國際不滿表示，張心望任職威望期間涉嫌背信案不計其數，此案之前已有三個背信案判決定讞，強調本案違法事證明確，使威望國際蒙受鉅額損害，張心望卻暫時可以逃過法律制裁，無法接受，將聲請檢方續行偵查、另行起訴，相信張心望最終一定會受到法律制裁。

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威望國際公司是由王雪紅16年前投資所成立，當時由外甥陳主望擔任董事長，久居國外的陳主望不諳中文，商請好友張心望出任總經理。

張心望為「車庫娛樂」創辦人，曾經發行過韓國電影「屍速列車」及「我只是個計程車司機」、「我和我的冠軍女兒」等知名影片，與威望國際的官司纏訟多年；其中，張心望被控三個背信罪，已被合併判刑6月，可易科罰金定讞。

台北地檢署指控，張心望明知威望國際可以直接向國外片商購買影片，請美國Studio Solution Group（以下簡稱SSG）負責人林威代理購買948部外國影片，不過，原本授權金約2788萬2751美元，經過SSG包裹授權，浮報授權金4322萬5477美元，而張從中牟取1534萬2696美元，約4.8億多元，挪作私用。

2012年6月，威望公司懷疑張心望背信，經董事會決議將張解職，雙方衍生多起訴訟，檢方偵辦曾將張三度不起訴處分，威望公司陸續向高檢署聲請再議，獲發回續查，檢察官第4次偵辦起訴張，威望公司則指控，張心望在遭解職前，就要求員工刪光電郵與文件存檔，使調查困難難重重，才使此案追訴延宕多年。

不過，台北地院審理後仍認定張犯罪事證不足，判他無罪。全案上訴後，高等法院今仍判張無罪，全案定讞。

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