4/8 威力彩頭獎摃龜！今彩539一注獨得 800萬獎落桃園

今晚開獎的第113000085期今彩539頭獎1注獨得，第113000029期威力彩頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/04/08 22:25

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月8日）開獎的第113000085期今彩539頭獎1注獨得，由桃園市八德區瑞豐里興豐路570號（1樓）「金大運彩券行」開出；第113000029期威力彩頭獎摃龜。

第113000029期威力彩中獎號碼為「05、06、08、11、18、23，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，可得15萬元；肆獎49注中獎，每注可得2萬元；伍獎325注中獎，每注可得4000元；陸獎2116注中獎，每注可得800元；柒獎3858注中獎，每注可得400元；捌獎1萬8374注中獎，每注可得200元；玖獎2萬5623注中獎，每注可得100元；普獎3萬7713注中獎，每注可得100元。

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第113000085期今彩539中獎號碼為「03、09、21、27、36」，頭獎1注獨得，可得800萬元；貳獎共316注中獎，每注可得2萬元；參獎8742注中獎，每注可得300元；肆獎8萬7325注中獎，每注可得50元。

第113000085期39樂合彩中獎號碼為「03、09、21、27、36」，四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合共356注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0704注中獎，每注可得1125元。

第113000085期3星彩中獎號碼為「646」，壹獎42注中獎，每注可得5000元。

第113000085期4星彩中獎號碼為「3860」，壹獎11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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