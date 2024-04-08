通緝犯開BMW拒檢撞警用機車 淡水警犁田噴飛

淡水警分局警員王翰祥被撞摔車後，還犁田噴飛數公尺。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/08 16:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水警分局員警王翰祥昨晚攔查1輛黑色轎車，不料駕駛拒檢，還開車碰撞王員機車，害他摔車噴飛5公尺，警用機車擦地竄出火花，幸好王員連忙爬起未遭後方來車撞上，警方今天上午逮捕駕車的王姓通緝犯，他辯稱因心虛才拒捕，否認開車撞警，警方依妨害公務、傷害罪嫌送辦。

淡水分局賢孝所警員王翰祥昨（7）日晚間6時許，騎警用機車巡邏途經淡金路5段往三芝方向，發現一輛黑色寶馬車牌遮掩，上前要求停車，但這輛黑色BMW不但不停車，還加速逃逸，王員見狀不顧危險，騎機車一路緊追，嫌犯疑似擺尾撞倒王員機車，造成他連人帶車犁田噴飛5公尺，地面也擦出火花，但他隨即起身，通報攔截圍捕。

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王員掛彩後，原還想加入追捕行列，但他因有受傷，分局要求他先就醫，分局長彭正中隨後也到醫院探望，幸好王員只有左小腿、雙手擦傷，沒有大礙。

淡水警方7日深夜11時許，循線追查到基隆暖暖區，查獲25歲陳姓女車主以及事發時坐在副駕駛座的23歲楊男到案，另掌握駕車的24歲王嫌身分，赫見他被基隆地檢署發布恐嚇取財、妨害自由2案通緝。

警方今天上午8時許，在基隆復興路埋伏，見王嫌現身立即逮人，將他押解歸案，並依妨害公務及傷害罪嫌送辦。

員警王翰祥摔車後，機車擦地竄出火花。（記者吳仁捷翻攝）

王姓通緝犯駕車撞倒淡水警分局警員王翰祥掛彩，警方今天逮獲王男，並查扣肇事車輛。（記者吳仁捷翻攝）

警用機車也受損。（記者吳仁捷翻攝）

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