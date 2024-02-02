高雄警圍捕毒犯險遭衝撞！擊破車窗逮人 2警手掛彩

多名員警阻攔毒犯楊男駕駛的白色轎車逃逸，並持棍擊破車窗抓人。（民眾提供）

2024/02/02 09:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕昨天（1日）下午1點多在高雄市三民區金鼎路與鼎強街口，發生警方逮捕毒犯的驚險畫面，當時毒犯楊男（21歲）被警察發現，第一時間欲駕車逃逸並衝撞到埋伏警力的座車，大批警力隨即上前持棍棒破窗將楊男抓出車外壓制，過程中，有2名員警手部割傷。

三民二分局鼎金所指出，日前員警於網路巡邏時發現有人在通訊軟體上公開向不特定人發送販賣毒品訊息，所長邱中均立即組成專案小組追查，並於昨天實施誘捕偵查，員警喬裝成買家交易誘出毒犯楊男。

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就在經警方表明身分時，楊男竟衝上車，企圖駕車衝撞逃逸，因現場車流繁雜，為避免造成公眾危害，警員陳冠廷、陳尚仟立即持警棍破窗強勢壓制楊男於地面，過程中雖造成手部割傷，但仍迅速將人逮捕，並查扣第3級毒品K他命1包（重4.85公克）、咖啡包10包（重22公克）、現金3萬9200元及手機等罪證，全案依刑法妨害公務及毒品危害防制條例移送偵辦。

警方表示，楊男危險駕車、蓄意撞傷執勤員警之行為，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，可處6000元至2萬4000元罰鍰；第61條第1項第3款、第2項，可吊銷駕照、並處9萬元至15萬元罰鍰及施以道路交通安全講習。

楊男被抓出車外壓制在地。（民眾提供）

警方查獲毒咖啡包、K他命和楊男身上的現金等證物。（民眾提供）

2名員警在逮捕毒犯的過程中，手部割傷掛彩。（民眾提供）

2名員警在逮捕毒犯的過程中，手部割傷掛彩。（民眾提供）

警方查獲毒咖啡包、K他命和楊男身上的現金等證物。（民眾提供）

警方查獲毒咖啡包、K他命和楊男身上的現金等證物。（民眾提供）

警方查獲毒咖啡包、K他命和楊男身上的現金等證物。（民眾提供）

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