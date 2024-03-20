無照男拒檢肇逃連撞7車釀2傷 竟將友人車開進高屏溪滅證

趙男無照駕駛連撞7車釀2人受傷逃逸，警循線逮人將他依法送辦。（讀者提供）

2024/03/20 10:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕1名男子本月16日在高雄市拒絕警察攔檢，開車連撞7車釀2人受傷後肇逃，經警方連日追查，18日深夜逮捕躲在友人家的趙姓男子，而且警方還發現，趙男為躲避追緝，不顧肇事車輛是跟朋友借來的，竟將車子直接開入高屏溪滅證，警詢後，除依公共危險罪嫌將趙男送辦，並開出6張交通違規罰單。

據了解，3月16日趙男開車行經鳳山區五甲一路與國光路口，警方見其行蹤可疑示意攔檢盤查，不料，他竟加速逃逸，沿途逆向行駛、闖紅燈，先於五甲一路擦撞1輛轎車後，再逆向衝撞路口停等紅燈的6部機車，造成2名騎士受傷，趙男在路上橫衝直撞，對路人與其他駕駛造成極大威脅。

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警方據報組成專案小組，調閱沿線多支監視器，以車追人，鎖定47歲趙姓男子涉案，先循線在大樹區高屏溪尋獲被棄置的肇事車輛。

警方進一步擴大調閱監視器畫面，查出趙男藏身在義大世界後方大樓內，立即佈署警力埋伏，於前晚趁趙男外出之際，一擁而上逮人，將他帶回警局偵辦。

警方查出，趙男因無照駕駛，遇警盤查，便一時緊張心虛逃跑，他為躲避警方查緝，竟把跟朋友借來的車子開到高屏溪裡，想藉此滅證，接著躲藏於友人住處，但仍被警方逮獲送辦。

警詢後，將他依違反刑法公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並對他開出6張罰單，包括無照駕駛、逆向行駛、闖紅燈、肇事逃逸、危險駕駛、不服稽查取締等行為，總計開罰2萬7400至10萬6200元。

趙男竟將車開進高屏溪滅證。（讀者提供）

警方從高屏溪吊起肇事車輛。（讀者提供）

趙男無照駕駛連撞7車釀2人受傷逃逸。（讀者提供）

趙男無照駕駛連撞7車釀2人受傷逃逸。（讀者提供）

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