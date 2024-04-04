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首頁　>　社會

花蓮強震》台裔觀光客到太魯閣玩 驚見山崩如電影場景

蔡女與家人入住太魯閣山月村，地震時驚見前方山壁揚起塵煙，土石崩落。（蔡小姐提供）

蔡女與家人入住太魯閣山月村，地震時驚見前方山壁揚起塵煙，土石崩落。（蔡小姐提供）

2024/04/04 16:20

〔記者許麗娟／花蓮報導〕台裔的蔡姓男子與妻兒回到台灣花蓮遊玩，卻碰到403強震，蔡姓男子的女兒拍下飯店設施遭落石擊中受損，及山壁崩塌瞬間的驚險場景，今早蔡女的爸爸跌倒就醫，蔡女陪同下山，看見沿途山路滿目瘡痍，至今仍飽受驚恐。

今天（4日）上午10點多，花蓮慈濟醫院急診室有一名從太魯閣山月村飯店被送來的傷患，傷患蔡先生與妻子、女兒已移居美國和英國，這次相約到台灣遊玩，未料遇上花蓮強震。

蔡小姐表示，她住在英國、爸媽住在美國，不過家鄉在高雄，一家人於一個多禮拜前相約回台觀光，2日抵達花蓮太魯閣並入住山月村飯店，3日一早遇上強震，家人全被震醒，雖然沒有受到傷害，但走出客房，發現從飯店望去，原本美麗的山壁冒出大量煙塵，多處土石坍方，相當恐怖！同時也發現，飯店一些設施，也遭到大顆滾落的巨石砸中嚴重受創。

由於連外道路受損，地震發生後，蔡女與家人仍留在飯店過夜，不過今天清晨5點多，蔡女的爸爸起床上廁所時，不明原因跌倒爬不起來，飯店找來救護車將蔡先生送往花蓮慈濟醫院救治，蔡女則和媽媽搭乘飯店工作人員的車跟著下山，蔡女說，一路看到山路兩旁全是落石，像是災難電影的場景，但也慶幸家人無羔，平安逃過一劫。

滑落的巨石擊毀飯店設施。（蔡小姐提供）

滑落的巨石擊毀飯店設施。（蔡小姐提供）

滑落的巨石擊毀飯店設施。（蔡小姐提供）

滑落的巨石擊毀飯店設施。（蔡小姐提供）

蔡女的爸爸今早跌倒受傷送醫，家人跟著下山，驚見山路滿目瘡痍。（蔡小姐提供）

蔡女的爸爸今早跌倒受傷送醫，家人跟著下山，驚見山路滿目瘡痍。（蔡小姐提供）

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