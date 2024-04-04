花蓮強震》歷經2次劫難 明禮路受災戶：對土地有感情 沒考慮搬家

60歲的許姓男子因家中受損嚴重，舉家到臨時收容所暫住。（記者鄭景議攝）

2024/04/04 16:08

〔記者鄭景議／花蓮報導〕403花蓮規模7.2強震，花蓮上美崙明禮路一帶不少房屋受損，60歲的許姓男子也因家中受損嚴重，舉家到臨時收容所暫住，他表示，上次206地震，家中受損不輕，每過幾年就這樣來一次，對家中經濟負擔真的很重，但他對花蓮這塊土地已有感情，住了45年沒有考慮過搬家。

據了解，許男為台東人，高中15歲來花蓮念書，就此定居花蓮，目前任職於花蓮海洋公園，育有兩子，大兒子有精神障礙，小兒子仍在念書，許男仍是家中經濟支柱。

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許男表示，地震時從家中驚醒，隨即發現家中天搖地動，家中衣櫃等物品紛紛倒下，等地震停下後檢視家中，才發現房屋受損嚴重，四處出現磁磚剝落，只好舉家前往花蓮中華國小的臨時收容所暫住，上午有技師前來家中評估，初估完全修復要30萬元，這筆支出及房屋修復能獲得政府什麼樣的補助或幫助，許男目前毫無頭緒，求助無門。

許男太太也補充，上次206強震時，家中同樣受損，所幸有得到台積電義助，最後花了10萬元修復，這次要花30萬元，兩次相隔不過6年，家中並非多富裕，每隔數年就要這樣來一次，經濟負擔實在很重，對於地方政府能給予他們甚麼幫助，許男太太說他們「不抱太大期待」。

在花蓮住了45年，雖歷經多次風災，此次又再度受創，許男仍語帶感情說，自己沒有考慮過搬離花蓮；他15歲時因不想在家中務農，從台東離家定居花蓮後，就十分喜歡花蓮這個城市，他認為花蓮雖然風災多，物價也高，但整體氣氛悠閒，居民間時常互助，十分溫暖，又風景優美，令他十分喜歡這個城市，他現在晚上留家人在收容所居住，自己仍回家過夜並收拾家中，希望能趕快復原，他相信即使歷經劫難，花蓮仍有從瓦礫中站起的力量。

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