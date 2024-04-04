為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

少女拍裸照應徵內衣模特兒 閨密外流影片與雙親被判賠10萬

高雄一名國中少女自拍裸露影片應徵內衣模特兒，私密影片竟流傳到同班同學手中。示意圖。（資料照）

高雄一名國中少女自拍裸露影片應徵內衣模特兒，私密影片竟流傳到同班同學手中。示意圖。（資料照）

2024/04/04 10:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕少女小晴（化名）就讀國中二年級時，誤信網路話術，拍了一組裸照應徵模特兒，結果裸體影片竟流傳到同班閨密小華（化名）手上，小華把私密影片流傳給4名同班同學，還寫歌霸凌小晴，小晴為此情緒崩潰、痛哭，幾乎無法完成國中學業，爸媽不忍提告求償100萬元，法官判小華和她爸媽要賠10萬元。

判決指出，2022年初，就讀國中二年級的小晴自認外形條件不錯，上網尋找模特兒打工機會，與不知名的經紀公司取得連絡後，小晴為了能成為內衣模特兒，竟自拍多組裸照和影片傳給經紀公司，結果私密影片上傳後，竟被同班同學小華拿到，小華還把影片傳給4名同班同學欣賞。

小晴得知此事後和小華大吵鬧翻，小華竟以小晴的IG暱稱為名創作一首歌曲，歌詞內容「你都嫌我內內小，還不是很愛摸」、「一直說我像可爾必濕，我又不會彈吉它他，每天被別人玩到下面濕答答」、「我是抖音的明星，大家叫我饒舌的派大星，不像你只會摺紙星星」。

小晴認為自己被霸凌，多次情緒崩潰、痛哭，只好請假在家休養，幾乎無法完成國中學業，直到升到高中後情況才逐漸好轉；小晴的爸媽不忍，除報警提告後，並向小華和她爸媽求償100萬元。

經過高雄少年家事法院審理後，認定小華的行為已構成散布及供人觀覽少年為猥褻行為電子訊號罪，但小華仍不認罪，辯稱自己是「被動」接收一小段影片，因無法確認是否為小晴本人，才會將影片傳給4名同學確認，但高雄地院法官認為，小華拿到影片後，明知內容為少女的不雅影片，卻擅自上傳給其他同學欣賞，已侵害小晴的隱私權，因此判她和爸媽應賠10萬元，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
醋男糾眾酒店外押情敵 擄人施虐強拍裸照
2024/03/25 06:52

醋男糾眾酒店外押情敵 擄人施虐強拍裸照
21歲正妹被男友拍裸照逼援交 同學帶球棒幫喬事GG了
2024/03/14 11:31

21歲正妹被男友拍裸照逼援交 同學帶球棒幫喬事GG了

聯邦銀行 兒童公益繪畫比賽開跑！
空軍少尉拿到女網友裸照持續再要...這下真的慘了
2024/03/13 10:21

空軍少尉拿到女網友裸照持續再要...這下真的慘了
約砲女網紅又拿裸照脅迫「再一次」 男大生精蟲衝腦GG了
2024/03/24 21:19

約砲女網紅又拿裸照脅迫「再一次」 男大生精蟲衝腦GG了

台灣三洋 濾網抑制99%病毒
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播