少女拍裸照應徵內衣模特兒 閨密外流影片與雙親被判賠10萬

高雄一名國中少女自拍裸露影片應徵內衣模特兒，私密影片竟流傳到同班同學手中。示意圖。（資料照）

2024/04/04 10:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕少女小晴（化名）就讀國中二年級時，誤信網路話術，拍了一組裸照應徵模特兒，結果裸體影片竟流傳到同班閨密小華（化名）手上，小華把私密影片流傳給4名同班同學，還寫歌霸凌小晴，小晴為此情緒崩潰、痛哭，幾乎無法完成國中學業，爸媽不忍提告求償100萬元，法官判小華和她爸媽要賠10萬元。

判決指出，2022年初，就讀國中二年級的小晴自認外形條件不錯，上網尋找模特兒打工機會，與不知名的經紀公司取得連絡後，小晴為了能成為內衣模特兒，竟自拍多組裸照和影片傳給經紀公司，結果私密影片上傳後，竟被同班同學小華拿到，小華還把影片傳給4名同班同學欣賞。

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小晴得知此事後和小華大吵鬧翻，小華竟以小晴的IG暱稱為名創作一首歌曲，歌詞內容「你都嫌我內內小，還不是很愛摸」、「一直說我像可爾必濕，我又不會彈吉它他，每天被別人玩到下面濕答答」、「我是抖音的明星，大家叫我饒舌的派大星，不像你只會摺紙星星」。

小晴認為自己被霸凌，多次情緒崩潰、痛哭，只好請假在家休養，幾乎無法完成國中學業，直到升到高中後情況才逐漸好轉；小晴的爸媽不忍，除報警提告後，並向小華和她爸媽求償100萬元。

經過高雄少年家事法院審理後，認定小華的行為已構成散布及供人觀覽少年為猥褻行為電子訊號罪，但小華仍不認罪，辯稱自己是「被動」接收一小段影片，因無法確認是否為小晴本人，才會將影片傳給4名同學確認，但高雄地院法官認為，小華拿到影片後，明知內容為少女的不雅影片，卻擅自上傳給其他同學欣賞，已侵害小晴的隱私權，因此判她和爸媽應賠10萬元，可上訴。

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